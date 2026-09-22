Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRBG 20л. 700Вт, черная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Диаметр поворотного стола
без поворотного стола
Дисплей
нет
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
700 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719196
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Характеристики
Бренд
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
без поворотного стола
Дисплей
нет
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
800 Вт
Габариты
59.5x37.6x33 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х45х44
Вес, кг.
20
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRBG 20л. 700Вт, черная
Большой объем - 20 литров. Высококачественный магнетрон производства Южной Кореи. Внутреннее покрытие камеры - нержавеющая сталь;керамическое покрытие дна. Кварцевый гриль (быстрее набирает рабочую мощность, занимает меньше места внутри рабочего пространства).Цельнометаллические, рустикальные ручки управления Функции: гриль
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Бренд
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
без поворотного стола
Дисплей
нет
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Развернуть
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
800 Вт
Габариты
59.5x37.6x33 см
Страна производитель
Китай
Большой объем - 20 литров. Высококачественный магнетрон производства Южной Кореи. Внутреннее покрытие камеры - нержавеющая сталь;керамическое покрытие дна. Кварцевый гриль (быстрее набирает рабочую мощность, занимает меньше места внутри рабочего пространства).Цельнометаллические, рустикальные ручки управления Функции: гриль
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRBG 20л. 700Вт, черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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