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Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 316 купить с доставкой в Москве
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Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 316

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Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 316 - фото 1
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 316 - фото 2
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 316 - фото 3
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 316 - фото 4
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 316 - фото 5
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 316 - фото 6
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 316 - фото 7
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 316 - фото 8
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 316 - фото 9
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 316 - фото 10
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 316 - фото 11
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 316 - фото 12
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 316 - фото 13
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 316 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
3500
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 316 - фото 1
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 316 - фото 2
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 316 - фото 3
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 316 - фото 4
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 316 - фото 5
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 316 - фото 6
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 316 - фото 7
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 316 - фото 8
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 316 - фото 9
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 316 - фото 10
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 316 - фото 11
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 316 - фото 12
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 316 - фото 13
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 316 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688910
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
3500
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
26.8x50 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
29х5.92х52 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
7

Описание товара Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 316

Варочная панель Kuppersberg ICI 316 - это высокотехнологичное кухонное оборудование, которое сочетает в себе элегантность дизайна и функциональность. Компактные размеры устройства позволяют встраивать его в нишу размерами 50.4 х 26.8 см, что делает его идеальным решением для небольших кухонь. Сенсорное управление и простота использования Гладкая стеклокерамическая поверхность с двумя конфорками общей мощностью 3.5 кВт и диаметром каждой 180 мм, окрашена в классический черный цвет, что придает ей современный и стильный вид. Панель управления с сенсорными кнопками обеспечивает удобство и простоту использования, а прямой край окантовки подчеркивает минималистичный дизайн. Функция Bridge Техника обладает девятью режимами мощности, что позволяет точно регулировать температуру приготовления. Функция Bridge позволяет объединять зоны нагрева, что делает возможным использование посуды нестандартных размеров. Функция распознавания посуды автоматически определяет ее размер и форму, направляя тепло только в зону контакта с посудой, что существенно экономит энергию. Функции Booster и Stop & Go Кроме того, данная модель оснащена таймером, функцией Booster для быстрого нагрева, функцией Stop & Go для временной приостановки процесса приготовления, а также автоматическим выключением для безопасности. Индикатор остаточного тепла предупреждает о том, что поверхность все еще горячая после использования, а защита от детей и отключение при перегреве обеспечивают дополнительную безопасность. Товар работает от сети напряжением 220-240 В и частотой 50 Гц. Ключевые преимущества: Компактные размеры и элегантный дизайн Возможность точной регулировки температуры Наличие функций безопасности и экономии энергии



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 316




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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
3500
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
стандартное
Развернуть
Размер ниши для встраивания
26.8x50 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
29х5.92х52 см
Страна производитель
Китай
Описание
Варочная панель Kuppersberg ICI 316 - это высокотехнологичное кухонное оборудование, которое сочетает в себе элегантность дизайна и функциональность. Компактные размеры устройства позволяют встраивать его в нишу размерами 50.4 х 26.8 см, что делает его идеальным решением для небольших кухонь. Сенсорное управление и простота использования Гладкая стеклокерамическая поверхность с двумя конфорками общей мощностью 3.5 кВт и диаметром каждой 180 мм, окрашена в классический черный цвет, что придает ей современный и стильный вид. Панель управления с сенсорными кнопками обеспечивает удобство и простоту использования, а прямой край окантовки подчеркивает минималистичный дизайн. Функция Bridge Техника обладает девятью режимами мощности, что позволяет точно регулировать температуру приготовления. Функция Bridge позволяет объединять зоны нагрева, что делает возможным использование посуды нестандартных размеров. Функция распознавания посуды автоматически определяет ее размер и форму, направляя тепло только в зону контакта с посудой, что существенно экономит энергию. Функции Booster и Stop & Go Кроме того, данная модель оснащена таймером, функцией Booster для быстрого нагрева, функцией Stop & Go для временной приостановки процесса приготовления, а также автоматическим выключением для безопасности. Индикатор остаточного тепла предупреждает о том, что поверхность все еще горячая после использования, а защита от детей и отключение при перегреве обеспечивают дополнительную безопасность. Товар работает от сети напряжением 220-240 В и частотой 50 Гц. Ключевые преимущества: Компактные размеры и элегантный дизайн Возможность точной регулировки температуры Наличие функций безопасности и экономии энергии


Теги товара: сенсорные
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