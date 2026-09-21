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Сенсорный смеситель Savol (S-GY8897Q) купить с доставкой в Москве
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Сенсорный смеситель Savol (S-GY8897Q)

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Сенсорный смеситель Savol (S-GY8897Q)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Длина излива
169
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686841
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
9.5
Длина, м
16.9
Габариты (ВxГxШ), мм
95x165x225
Габаритные размеры), см
9.5х16.5х22.5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
16.5
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, подводка 1 шт., прокладка с сетчатым фильтром, блок управления, инструкция по установке, упаковка
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Длина излива
169
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
питание от батареек аа или сети 220в, регулировка температуры через девиатор (приобретается отдельно)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х23х9
Вес, кг.
1.89

Описание товара Сенсорный смеситель Savol (S-GY8897Q)

Сенсорный смеситель Savol S-GY8897Q обеспечивает автоматическую подачу воды через инфракрасный датчик с зоной срабатывания 12–18 см. Работает от батареек АА или сети 220В, не требует механического управления — температура воды регулируется отдельным девиатором (приобретается дополнительно). Латунный корпус без рычагов поддерживает монорежим работы, а подводка в комплекте позволяет подключить блок управления. Подходит для умывальников, гарантия — 5 лет



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Отзывы о товаре Сенсорный смеситель Savol (S-GY8897Q)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
9.5
Длина, м
16.9
Габариты (ВxГxШ), мм
95x165x225
Габаритные размеры), см
9.5х16.5х22.5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
16.5
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, подводка 1 шт., прокладка с сетчатым фильтром, блок управления, инструкция по установке, упаковка
Развернуть
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Длина излива
169
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
питание от батареек аа или сети 220в, регулировка температуры через девиатор (приобретается отдельно)
Страна производитель
Китай
Описание
Сенсорный смеситель Savol S-GY8897Q обеспечивает автоматическую подачу воды через инфракрасный датчик с зоной срабатывания 12–18 см. Работает от батареек АА или сети 220В, не требует механического управления — температура воды регулируется отдельным девиатором (приобретается дополнительно). Латунный корпус без рычагов поддерживает монорежим работы, а подводка в комплекте позволяет подключить блок управления. Подходит для умывальников, гарантия — 5 лет


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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