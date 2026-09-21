Смеситель для раковины-чаши BELZ (B11613-7)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Длина излива
175
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 686652
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Высота, см
31
Длина, м
21.5
Габаритные размеры), см
31x21.5x4.8
Страна производства
Китай
Ширина, см
4.8
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
175
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
прямоугольная
Особенности
функция экономии расхода, аэратор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х41х40
Вес, кг.
2.44
Описание товара Смеситель для раковины-чаши BELZ (B11613-7)
Смеситель для раковины-чаши BELZ (B11613-7) - это современный однорычажный смеситель, выполненный в черном матовом дизайне. Он предназначен для установки на столешницу и оснащен керамическим картриджем. Смеситель имеет фиксированный излив и функцию экономии расхода воды.
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Бренд
Тип товара
Высота, см
31
Длина, м
21.5
Габаритные размеры), см
31x21.5x4.8
Страна производства
Китай
Ширина, см
4.8
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Развернуть
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
175
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
прямоугольная
Особенности
функция экономии расхода, аэратор
Страна производитель
Китай
Смеситель для раковины-чаши BELZ (B11613-7) - это современный однорычажный смеситель, выполненный в черном матовом дизайне. Он предназначен для установки на столешницу и оснащен керамическим картриджем. Смеситель имеет фиксированный излив и функцию экономии расхода воды.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Смеситель для раковины-чаши BELZ (B11613-7) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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