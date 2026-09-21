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Смеситель для кухни GRANULA (7110, СТАЛЬ САТИН) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни GRANULA (7110, СТАЛЬ САТИН)

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Смеситель для кухни GRANULA (7110, СТАЛЬ САТИН) - фото 1
Смеситель для кухни GRANULA (7110, СТАЛЬ САТИН) - фото 2
Смеситель для кухни GRANULA (7110, СТАЛЬ САТИН) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
260
Длина излива
220
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для кухни GRANULA (7110, СТАЛЬ САТИН) - фото 1
  • Смеситель для кухни GRANULA (7110, СТАЛЬ САТИН) - фото 2
  • Смеситель для кухни GRANULA (7110, СТАЛЬ САТИН) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686079
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Характеристики

Бренд
Granula
Тип товара
Габариты (ВxГxШ), мм
520x310x55
Габаритные размеры), см
52x31x5.5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
31
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
260
Длина излива
220
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
округлая
Особенности
вращение 360 градусов.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х31х6
Вес, кг.
2.26

Описание товара Смеситель для кухни GRANULA (7110, СТАЛЬ САТИН)

Смеситель для кухни GRANULA 7110 в исполнении «сталь сатин» сочетает лаконичный дизайн с функциональностью. Модель с округлым изливом и боковым рычажным управлением подходит для большинства моек. Корпус из нержавеющей стали дополнен керамическим картриджем, обеспечивающим плавную регулировку воды и долговечность механизма. Вертикальное направление струи и средний размер излива делают смеситель удобным для повседневного использования на кухне



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни GRANULA (7110, СТАЛЬ САТИН)




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Характеристики
Бренд
Granula
Тип товара
Габариты (ВxГxШ), мм
520x310x55
Габаритные размеры), см
52x31x5.5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
31
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Развернуть
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
260
Длина излива
220
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
округлая
Особенности
вращение 360 градусов.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни GRANULA 7110 в исполнении «сталь сатин» сочетает лаконичный дизайн с функциональностью. Модель с округлым изливом и боковым рычажным управлением подходит для большинства моек. Корпус из нержавеющей стали дополнен керамическим картриджем, обеспечивающим плавную регулировку воды и долговечность механизма. Вертикальное направление струи и средний размер излива делают смеситель удобным для повседневного использования на кухне


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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Отзывы


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