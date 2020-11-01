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Главная Компьютерная техника и ПО Защита питания Источники бесперебойного питания Ippon Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner 1000 NEW 900Вт 1000ВА черный

Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner 1000 NEW 900Вт 1000ВА черный

Артикул: 68242
Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner 1000 NEW 900Вт 1000ВА черный
17 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 68242
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БрендIppon
Тип товараИБП
Вес, кг13.2
Количество выходных разъёмов с питанием от батареи4
Форма выходного сигналасинусоида
Тип ИБПлинейно-интерактивный
Тип выходных разъемов питанияIEC 320 C13
ПроизводствоФилиппины
Общее количество выходных разъёмов питания5
Максимальная поглощаемая энергия импульса230 Дж
Защита телефонной линиинет
Время переключения на батарею6 мс
Защита локальной сетинет
Длина, см43.8
Выходная мощность1000 ВА/900 Вт
Высота, см43.8
Входное напряжение161-276 В
Время работы при полной нагрузке3 мин
Ширина, см8.6
Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner 1000 NEW 900Вт 1000ВА черный. Выходная мощность: 1000 ВА. Производство: Филиппины.


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