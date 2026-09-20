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Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681360
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Описание товара Портативная колонка Harman Kardon Go+Play 3 Black
Занменитый дизайн Harman Kardon и полноценная высокопроизводительная беспроводная акустическая система - это Harman Kardon Go Play 3. Пять динамиков позволяют наполнить комнату идеально качественным звуком. Встроенный перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 8 часов автономной работы и позволяет заряжать устройства через USB порт. Подключайте две системы с поддежкой Harman Kardon Wireless Dual Sound по беспроводной сети и выводите звук на более высокий уровень. Go Play также выполнен из материалов премиального класса - ручка из нержавеющей стали и тканевая накладка на решетку добавят стиля интерьеру дома или образу владельца.
Занменитый дизайн Harman Kardon и полноценная высокопроизводительная беспроводная акустическая система - это Harman Kardon Go Play 3. Пять динамиков позволяют наполнить комнату идеально качественным звуком. Встроенный перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 8 часов автономной работы и позволяет заряжать устройства через USB порт. Подключайте две системы с поддежкой Harman Kardon Wireless Dual Sound по беспроводной сети и выводите звук на более высокий уровень. Go Play также выполнен из материалов премиального класса - ручка из нержавеющей стали и тканевая накладка на решетку добавят стиля интерьеру дома или образу владельца.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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