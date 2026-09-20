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Портативная колонка Harman Kardon Go+Play 3 Black купить с доставкой в Москве
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Портативная колонка Harman Kardon Go+Play 3 Black

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Портативная колонка Harman Kardon Go+Play 3 Black - фото 9
Портативная колонка Harman Kardon Go+Play 3 Black - фото 10
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Портативная колонка Harman Kardon Go+Play 3 Black - фото 15
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Портативная колонка Harman Kardon Go+Play 3 Black - фото 17
Портативная колонка Harman Kardon Go+Play 3 Black - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
  • Портативная колонка Harman Kardon Go+Play 3 Black - фото 1
  • Портативная колонка Harman Kardon Go+Play 3 Black - фото 2
  • Портативная колонка Harman Kardon Go+Play 3 Black - фото 3
  • Портативная колонка Harman Kardon Go+Play 3 Black - фото 4
  • Портативная колонка Harman Kardon Go+Play 3 Black - фото 5
  • Портативная колонка Harman Kardon Go+Play 3 Black - фото 6
  • Портативная колонка Harman Kardon Go+Play 3 Black - фото 7
  • Портативная колонка Harman Kardon Go+Play 3 Black - фото 8
  • Портативная колонка Harman Kardon Go+Play 3 Black - фото 9
  • Портативная колонка Harman Kardon Go+Play 3 Black - фото 10
  • Портативная колонка Harman Kardon Go+Play 3 Black - фото 11
  • Портативная колонка Harman Kardon Go+Play 3 Black - фото 12
  • Портативная колонка Harman Kardon Go+Play 3 Black - фото 13
  • Портативная колонка Harman Kardon Go+Play 3 Black - фото 14
  • Портативная колонка Harman Kardon Go+Play 3 Black - фото 15
  • Портативная колонка Harman Kardon Go+Play 3 Black - фото 16
  • Портативная колонка Harman Kardon Go+Play 3 Black - фото 17
  • Портативная колонка Harman Kardon Go+Play 3 Black - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681360
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Характеристики

Бренд
Harman Kardon
Тип товара
Портативная акустика
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х27х22
Вес, кг.
4.7

Описание товара Портативная колонка Harman Kardon Go+Play 3 Black

Занменитый дизайн Harman Kardon и полноценная высокопроизводительная беспроводная акустическая система - это Harman Kardon Go Play 3. Пять динамиков позволяют наполнить комнату идеально качественным звуком. Встроенный перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 8 часов автономной работы и позволяет заряжать устройства через USB порт. Подключайте две системы с поддежкой Harman Kardon Wireless Dual Sound по беспроводной сети и выводите звук на более высокий уровень. Go Play также выполнен из материалов премиального класса - ручка из нержавеющей стали и тканевая накладка на решетку добавят стиля интерьеру дома или образу владельца.

Отзывы о товаре Портативная колонка Harman Kardon Go+Play 3 Black




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Характеристики
Бренд
Harman Kardon
Тип товара
Портативная акустика
Страна производитель
Китай
Описание
Занменитый дизайн Harman Kardon и полноценная высокопроизводительная беспроводная акустическая система - это Harman Kardon Go Play 3. Пять динамиков позволяют наполнить комнату идеально качественным звуком. Встроенный перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 8 часов автономной работы и позволяет заряжать устройства через USB порт. Подключайте две системы с поддежкой Harman Kardon Wireless Dual Sound по беспроводной сети и выводите звук на более высокий уровень. Go Play также выполнен из материалов премиального класса - ручка из нержавеющей стали и тканевая накладка на решетку добавят стиля интерьеру дома или образу владельца.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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