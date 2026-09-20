Ryobi Сумка для инструмента UTB2 5132000100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка для инструмента
Материал
нейлон
Количество отделений
1
Ширина, см
14.8
Высота, см
39.3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681090
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумка для инструмента
Габаритные размеры, мм
355х203х279
Материал
нейлон
Количество отделений
1
Ширина, см
14.8
Высота, см
39.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х15х9
Вес, г.
615
Описание товара Ryobi Сумка для инструмента UTB2 5132000100
Сумка Ryobi ONE+ UTB2 5132000100 предназначена для хранения и транспортировки инструментов. Обеспечивает удобное использование всех необходимых приспособлений в нужное время. Незаменима в условиях, когда инструмент всегда должен находиться под рукой. Сумка выполнена из двухслойной нейлоновой ткани, имеет долгий срок службы.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Сумка для инструмента
Габаритные размеры, мм
355х203х279
Материал
нейлон
Количество отделений
1
Ширина, см
14.8
Высота, см
39.3
Страна производитель
Китай
Сумка Ryobi ONE+ UTB2 5132000100 предназначена для хранения и транспортировки инструментов. Обеспечивает удобное использование всех необходимых приспособлений в нужное время. Незаменима в условиях, когда инструмент всегда должен находиться под рукой. Сумка выполнена из двухслойной нейлоновой ткани, имеет долгий срок службы.
Ryobi Сумка для инструмента UTB2 5132000100 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ryobi Сумка для инструмента UTB2 5132000100