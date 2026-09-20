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Ryobi Сумка для инструмента UTB2 5132000100 купить с доставкой в Москве
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Ryobi Сумка для инструмента UTB2 5132000100

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Ryobi Сумка для инструмента UTB2 5132000100 - фото 1
Ryobi Сумка для инструмента UTB2 5132000100 - фото 2
Ryobi Сумка для инструмента UTB2 5132000100 - фото 3
Ryobi Сумка для инструмента UTB2 5132000100 - фото 4
Ryobi Сумка для инструмента UTB2 5132000100 - фото 5
Ryobi Сумка для инструмента UTB2 5132000100 - фото 6
Ryobi Сумка для инструмента UTB2 5132000100 - фото 7
Ryobi Сумка для инструмента UTB2 5132000100 - фото 8
Ryobi Сумка для инструмента UTB2 5132000100 - фото 9
Ryobi Сумка для инструмента UTB2 5132000100 - фото 10
Ryobi Сумка для инструмента UTB2 5132000100 - фото 11
Ryobi Сумка для инструмента UTB2 5132000100 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка для инструмента
Материал
нейлон
Количество отделений
1
Ширина, см
14.8
Высота, см
39.3
  • Ryobi Сумка для инструмента UTB2 5132000100 - фото 1
  • Ryobi Сумка для инструмента UTB2 5132000100 - фото 2
  • Ryobi Сумка для инструмента UTB2 5132000100 - фото 3
  • Ryobi Сумка для инструмента UTB2 5132000100 - фото 4
  • Ryobi Сумка для инструмента UTB2 5132000100 - фото 5
  • Ryobi Сумка для инструмента UTB2 5132000100 - фото 6
  • Ryobi Сумка для инструмента UTB2 5132000100 - фото 7
  • Ryobi Сумка для инструмента UTB2 5132000100 - фото 8
  • Ryobi Сумка для инструмента UTB2 5132000100 - фото 9
  • Ryobi Сумка для инструмента UTB2 5132000100 - фото 10
  • Ryobi Сумка для инструмента UTB2 5132000100 - фото 11
  • Ryobi Сумка для инструмента UTB2 5132000100 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681090
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Сумка для инструмента
Габаритные размеры, мм
355х203х279
Материал
нейлон
Количество отделений
1
Ширина, см
14.8
Высота, см
39.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х15х9
Вес, г.
615

Описание товара Ryobi Сумка для инструмента UTB2 5132000100

Сумка Ryobi ONE+ UTB2 5132000100 предназначена для хранения и транспортировки инструментов. Обеспечивает удобное использование всех необходимых приспособлений в нужное время. Незаменима в условиях, когда инструмент всегда должен находиться под рукой. Сумка выполнена из двухслойной нейлоновой ткани, имеет долгий срок службы.

Отзывы о товаре Ryobi Сумка для инструмента UTB2 5132000100




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Сумка для инструмента
Габаритные размеры, мм
355х203х279
Материал
нейлон
Количество отделений
1
Ширина, см
14.8
Высота, см
39.3
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка Ryobi ONE+ UTB2 5132000100 предназначена для хранения и транспортировки инструментов. Обеспечивает удобное использование всех необходимых приспособлений в нужное время. Незаменима в условиях, когда инструмент всегда должен находиться под рукой. Сумка выполнена из двухслойной нейлоновой ткани, имеет долгий срок службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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