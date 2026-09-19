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Ящик для инструмента Sata 95116 купить с доставкой в Москве
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Ящик для инструмента Sata 95116

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Ящик для инструмента Sata 95116
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Системы хранения и транспортировки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 344144
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Характеристики

Бренд
Sata
Тип товара
Системы хранения и транспортировки
Вес, кг.
11.11

Описание товара Ящик для инструмента Sata 95116

Инструментный ящик SATA 95116 металлический раскладной - необходимая вещь в любом гараже и автосервисе. Множество различных отсеков и внушительные габариты корпуса позволяют разместить в ящике большое количество инструментов в удобном для Вас порядке. Обладает высокопрочной конструкцией.

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Характеристики
Бренд
Sata
Тип товара
Системы хранения и транспортировки
Описание
Инструментный ящик SATA 95116 металлический раскладной - необходимая вещь в любом гараже и автосервисе. Множество различных отсеков и внушительные габариты корпуса позволяют разместить в ящике большое количество инструментов в удобном для Вас порядке. Обладает высокопрочной конструкцией.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ящик для инструмента Sata 95116 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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