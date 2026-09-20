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Смеситель встраиваемый с гигиеническим душем Logic D3075000BL черный купить с доставкой в Москве
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Смеситель встраиваемый с гигиеническим душем Logic D3075000BL черный

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Смеситель встраиваемый с гигиеническим душем Logic D3075000BL черный - фото 1
Смеситель встраиваемый с гигиеническим душем Logic D3075000BL черный - фото 2
Смеситель встраиваемый с гигиеническим душем Logic D3075000BL черный - фото 3
Смеситель встраиваемый с гигиеническим душем Logic D3075000BL черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель встраиваемый с гигиеническим душем Logic D3075000BL черный - фото 1
  • Смеситель встраиваемый с гигиеническим душем Logic D3075000BL черный - фото 2
  • Смеситель встраиваемый с гигиеническим душем Logic D3075000BL черный - фото 3
  • Смеситель встраиваемый с гигиеническим душем Logic D3075000BL черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
10 390 руб.  11 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680945
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Характеристики

Бренд
Dorff
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, внутренняя монтажная часть, гигиеническая лейка, душевой шланг, инструкция, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
длина шланга 1.5 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х7
Вес, кг.
1.35

Описание товара Смеситель встраиваемый с гигиеническим душем Logic D3075000BL черный

Встраиваемые смесители Logic немецкого бренда Dorff функциональное решение для ванной комнаты. Смеситель с керамическим картриджем дает возможность быстро регулировать температуру и напор воды. Монтируемый в стену, смеситель экономит пространство, подходя даже в маленькие помещения. Надежное покрытие устойчиво к механическим повреждениям и коррозии, что позволит дольше сохранить первозданный вид продукта.



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Отзывы о товаре Смеситель встраиваемый с гигиеническим душем Logic D3075000BL черный




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Характеристики
Бренд
Dorff
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, внутренняя монтажная часть, гигиеническая лейка, душевой шланг, инструкция, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
длина шланга 1.5 м
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемые смесители Logic немецкого бренда Dorff функциональное решение для ванной комнаты. Смеситель с керамическим картриджем дает возможность быстро регулировать температуру и напор воды. Монтируемый в стену, смеситель экономит пространство, подходя даже в маленькие помещения. Надежное покрытие устойчиво к механическим повреждениям и коррозии, что позволит дольше сохранить первозданный вид продукта.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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