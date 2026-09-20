Смеситель с гигиеническим душем Damixa Jupiter 778000000 хром
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Смеситель с гигиеническим душем Damixa Jupiter 778000000 хром
Минималистичный и аккуратный дизайн смесителя для душа пойдет для ванной комнаты как в классическом стиле, так и в ультрасовременном стиле. Смеситель занимает минимальное пространство. Плавная регулировка температуры и напора воды обеспечивается керамическим картриджем Light Flow 25 мм. Прочные, премиальные материалы, подтвержденные увеличенным гарантийным сроком в 10 лет. Поверхность смесителя имеет покрытие High Gloss, которое защищает смеситель от царапин, воздействия моющих средств, а также гарантирует ювелирный блеск продукта. В комплекте со смесителем представлен удобный гигиенический душ: комфортный размер лейки и длина шланга.
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