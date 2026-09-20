Top.Mail.Ru
Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250300 чёрный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250300 чёрный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250300 чёрный - фото 1
Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250300 чёрный - фото 2
Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250300 чёрный - фото 3
Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250300 чёрный - фото 4
Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250300 чёрный - фото 5
Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250300 чёрный - фото 6
Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250300 чёрный - фото 7
Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250300 чёрный - фото 8
Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250300 чёрный - фото 9
Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250300 чёрный - фото 10
Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250300 чёрный - фото 11
Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250300 чёрный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
258
Длина излива
150
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250300 чёрный - фото 1
  • Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250300 чёрный - фото 2
  • Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250300 чёрный - фото 3
  • Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250300 чёрный - фото 4
  • Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250300 чёрный - фото 5
  • Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250300 чёрный - фото 6
  • Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250300 чёрный - фото 7
  • Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250300 чёрный - фото 8
  • Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250300 чёрный - фото 9
  • Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250300 чёрный - фото 10
  • Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250300 чёрный - фото 11
  • Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250300 чёрный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 690 руб. 
Начислим 1422 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680837
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250300 чёрный
23 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для умывальника
Высота, см
30.3
Страна бренда
Дания
Ширина, см
4.8
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
258
Длина излива
150
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х20х6
Вес, кг.
2

Описание товара Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250300 чёрный

Смеситель Gala обладает мягкими геометричными формами, которые идеально впишутся в современную ванную комнату. Смеситель с высоким изливом идеально впишется в современный интерьер ванной комнаты с накладной раковиной. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные

Отзывы о товаре Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250300 чёрный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для умывальника
Высота, см
30.3
Страна бренда
Дания
Ширина, см
4.8
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
258
Длина излива
150
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Gala обладает мягкими геометричными формами, которые идеально впишутся в современную ванную комнату. Смеситель с высоким изливом идеально впишется в современный интерьер ванной комнаты с накладной раковиной. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250300 чёрный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 23690 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...