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Наушники Philips TAH5209WT/00 белый купить с доставкой в Москве
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Наушники Philips TAH5209WT/00 белый

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Наушники Philips TAH5209WT/00 белый - фото 1
Наушники Philips TAH5209WT/00 белый - фото 2
Наушники Philips TAH5209WT/00 белый - фото 3
Наушники Philips TAH5209WT/00 белый - фото 4
Наушники Philips TAH5209WT/00 белый - фото 5
Наушники Philips TAH5209WT/00 белый - фото 6
Наушники Philips TAH5209WT/00 белый - фото 7
Наушники Philips TAH5209WT/00 белый - фото 8
Наушники Philips TAH5209WT/00 белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Philips TAH5209WT/00 белый - фото 1
  • Наушники Philips TAH5209WT/00 белый - фото 2
  • Наушники Philips TAH5209WT/00 белый - фото 3
  • Наушники Philips TAH5209WT/00 белый - фото 4
  • Наушники Philips TAH5209WT/00 белый - фото 5
  • Наушники Philips TAH5209WT/00 белый - фото 6
  • Наушники Philips TAH5209WT/00 белый - фото 7
  • Наушники Philips TAH5209WT/00 белый - фото 8
  • Наушники Philips TAH5209WT/00 белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679456
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
белый
Микрофон
да
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х4
Вес, г.
550

Описание товара Наушники Philips TAH5209WT/00 белый

Наушники Philips — это сочетание стиля и функциональности для истинных ценителей качественного звучания. В выполнении этих накладных наушников от Philips учтены все современные требования, чтобы подарить вам непревзойденный комфорт и истинное удовольствие от прослушивания. Устройства обладают стильным белым дизайном и складной конструкцией, которая обеспечивает удобство хранения и транспортировки. Подключайтесь к вашим устройствам легко и быстро с помощью Bluetooth и наслаждайтесь полной свободой движения. Наушники оснащены встроенным микрофоном, что позволяет принимать звонки и заниматься голосовым управлением, не снимая их. Хотя в данной модели не предусмотрена система активного шумоподавления и поддержка Apt-X, она компенсирует это впечатляющим временем работы на одном заряде — до 65 часов. Это делает их идеальным выбором для долгих поездок и ежедневного использования без необходимости частой подзарядки. Являясь продуктом известного бренда Philips, эти наушники гарантируют надежность и долговечность. Окунитесь в мир музыки без границ с надежными и стильными наушниками Philips.

Отзывы о товаре Наушники Philips TAH5209WT/00 белый




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
белый
Микрофон
да
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Развернуть
Время работы на одном заряде
65
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Philips — это сочетание стиля и функциональности для истинных ценителей качественного звучания. В выполнении этих накладных наушников от Philips учтены все современные требования, чтобы подарить вам непревзойденный комфорт и истинное удовольствие от прослушивания. Устройства обладают стильным белым дизайном и складной конструкцией, которая обеспечивает удобство хранения и транспортировки. Подключайтесь к вашим устройствам легко и быстро с помощью Bluetooth и наслаждайтесь полной свободой движения. Наушники оснащены встроенным микрофоном, что позволяет принимать звонки и заниматься голосовым управлением, не снимая их. Хотя в данной модели не предусмотрена система активного шумоподавления и поддержка Apt-X, она компенсирует это впечатляющим временем работы на одном заряде — до 65 часов. Это делает их идеальным выбором для долгих поездок и ежедневного использования без необходимости частой подзарядки. Являясь продуктом известного бренда Philips, эти наушники гарантируют надежность и долговечность. Окунитесь в мир музыки без границ с надежными и стильными наушниками Philips.
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Доставка
Отзывы


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