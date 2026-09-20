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Наушники Panasonic RZ-B110WDG-K черный купить с доставкой в Москве
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Наушники Panasonic RZ-B110WDG-K черный

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Наушники Panasonic RZ-B110WDG-K черный - фото 2
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Наушники Panasonic RZ-B110WDG-K черный - фото 4
Наушники Panasonic RZ-B110WDG-K черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Panasonic RZ-B110WDG-K черный - фото 1
  • Наушники Panasonic RZ-B110WDG-K черный - фото 2
  • Наушники Panasonic RZ-B110WDG-K черный - фото 3
  • Наушники Panasonic RZ-B110WDG-K черный - фото 4
  • Наушники Panasonic RZ-B110WDG-K черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679450
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
комплект сменных амбушюр, кабель для зарядки, документация
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы (с зарядным кейсом)
26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х4
Вес, г.
400

Описание товара Наушники Panasonic RZ-B110WDG-K черный

Представляем вашему вниманию внутриканальные наушники Panasonic, сочетающие в себе стильный дизайн и передовые технологии. Эти беспроводные наушники выполнены в классическом черном цвете и обладают рядом впечатляющих характеристик, которые делают их идеальным выбором для любителей качественного звука и комфорта. Одной из ключевых особенностей этих наушников является наличие системы активного шумоподавления, что позволяет наслаждаться чистотой звука без вмешательства окружающего шума. Встроенный микрофон обеспечивает четкость передачи голоса при звонках или конференциях. Подключение через Bluetooth делает использование наушников максимально удобным, избавляя от лишних проводов и обеспечивая стабильное соединение с вашими устройствами. Наушники имеют эргономичную внутриканальную конструкцию, что обеспечивает комфортное ношение даже при длительном использовании. Хотя конструкция не складная, это не мешает простоте использования и позволяет носить их с собой в кармане или сумке. Наушники Panasonic обеспечивают впечатляющее время работы до 26 часов в комплекте с зарядным кейсом, что позволяет вам наслаждаться музыкой в течение всего дня без частой необходимости подзарядки. Эти наушники — идеальный выбор для тех, кто ищет сочетание функциональности, качества звука и элегантного дизайна. Они подойдут как для повседневного использования, так и для путешествий, обеспечивая вам свободу действий и комфорт в любой ситуации.

Отзывы о товаре Наушники Panasonic RZ-B110WDG-K черный




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
комплект сменных амбушюр, кабель для зарядки, документация
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
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Время работы (с зарядным кейсом)
26
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию внутриканальные наушники Panasonic, сочетающие в себе стильный дизайн и передовые технологии. Эти беспроводные наушники выполнены в классическом черном цвете и обладают рядом впечатляющих характеристик, которые делают их идеальным выбором для любителей качественного звука и комфорта. Одной из ключевых особенностей этих наушников является наличие системы активного шумоподавления, что позволяет наслаждаться чистотой звука без вмешательства окружающего шума. Встроенный микрофон обеспечивает четкость передачи голоса при звонках или конференциях. Подключение через Bluetooth делает использование наушников максимально удобным, избавляя от лишних проводов и обеспечивая стабильное соединение с вашими устройствами. Наушники имеют эргономичную внутриканальную конструкцию, что обеспечивает комфортное ношение даже при длительном использовании. Хотя конструкция не складная, это не мешает простоте использования и позволяет носить их с собой в кармане или сумке. Наушники Panasonic обеспечивают впечатляющее время работы до 26 часов в комплекте с зарядным кейсом, что позволяет вам наслаждаться музыкой в течение всего дня без частой необходимости подзарядки. Эти наушники — идеальный выбор для тех, кто ищет сочетание функциональности, качества звука и элегантного дизайна. Они подойдут как для повседневного использования, так и для путешествий, обеспечивая вам свободу действий и комфорт в любой ситуации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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