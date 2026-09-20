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Внешний аккумулятор Digma DGPF10C, 10000мAч, черный (dgpf10c22pbk) купить с доставкой в Москве
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Внешний аккумулятор Digma DGPF10C, 10000мAч, черный (dgpf10c22pbk)

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Внешний аккумулятор Digma DGPF10C, 10000мAч, черный (dgpf10c22pbk) - фото 1
Внешний аккумулятор Digma DGPF10C, 10000мAч, черный (dgpf10c22pbk) - фото 2
Внешний аккумулятор Digma DGPF10C, 10000мAч, черный (dgpf10c22pbk) - фото 3
Внешний аккумулятор Digma DGPF10C, 10000мAч, черный (dgpf10c22pbk) - фото 4
Внешний аккумулятор Digma DGPF10C, 10000мAч, черный (dgpf10c22pbk) - фото 5
Внешний аккумулятор Digma DGPF10C, 10000мAч, черный (dgpf10c22pbk) - фото 6
Внешний аккумулятор Digma DGPF10C, 10000мAч, черный (dgpf10c22pbk) - фото 7
Внешний аккумулятор Digma DGPF10C, 10000мAч, черный (dgpf10c22pbk) - фото 8
Внешний аккумулятор Digma DGPF10C, 10000мAч, черный (dgpf10c22pbk) - фото 9
Внешний аккумулятор Digma DGPF10C, 10000мAч, черный (dgpf10c22pbk) - фото 10
Внешний аккумулятор Digma DGPF10C, 10000мAч, черный (dgpf10c22pbk) - фото 11
Внешний аккумулятор Digma DGPF10C, 10000мAч, черный (dgpf10c22pbk) - фото 12
Внешний аккумулятор Digma DGPF10C, 10000мAч, черный (dgpf10c22pbk) - фото 13
Внешний аккумулятор Digma DGPF10C, 10000мAч, черный (dgpf10c22pbk) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний аккумулятор
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
microUSB, USB Type C
  • Внешний аккумулятор Digma DGPF10C, 10000мAч, черный (dgpf10c22pbk) - фото 1
  • Внешний аккумулятор Digma DGPF10C, 10000мAч, черный (dgpf10c22pbk) - фото 2
  • Внешний аккумулятор Digma DGPF10C, 10000мAч, черный (dgpf10c22pbk) - фото 3
  • Внешний аккумулятор Digma DGPF10C, 10000мAч, черный (dgpf10c22pbk) - фото 4
  • Внешний аккумулятор Digma DGPF10C, 10000мAч, черный (dgpf10c22pbk) - фото 5
  • Внешний аккумулятор Digma DGPF10C, 10000мAч, черный (dgpf10c22pbk) - фото 6
  • Внешний аккумулятор Digma DGPF10C, 10000мAч, черный (dgpf10c22pbk) - фото 7
  • Внешний аккумулятор Digma DGPF10C, 10000мAч, черный (dgpf10c22pbk) - фото 8
  • Внешний аккумулятор Digma DGPF10C, 10000мAч, черный (dgpf10c22pbk) - фото 9
  • Внешний аккумулятор Digma DGPF10C, 10000мAч, черный (dgpf10c22pbk) - фото 10
  • Внешний аккумулятор Digma DGPF10C, 10000мAч, черный (dgpf10c22pbk) - фото 11
  • Внешний аккумулятор Digma DGPF10C, 10000мAч, черный (dgpf10c22pbk) - фото 12
  • Внешний аккумулятор Digma DGPF10C, 10000мAч, черный (dgpf10c22pbk) - фото 13
  • Внешний аккумулятор Digma DGPF10C, 10000мAч, черный (dgpf10c22pbk) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679336
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Внешний аккумулятор
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Мощность, Вт
22.5
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
microUSB, USB Type C
Разъемы выход
USB Type-A, USB Type-C
Габаритные размеры, мм
66х141.5х16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
185

Описание товара Внешний аккумулятор Digma DGPF10C, 10000мAч, черный (dgpf10c22pbk)

Портативный пауэрбанк Digma DGPF10C емкостью 10 000 мАч поможет не зависеть от розетки, всегда оставаться на связи и пользоваться любимыми гаджетами, когда они вам нужны. Такого аккумулятора хватит на два полных заряда смартфона. Пополняйте запас энергии у планшета, смарт-часов, беспроводных наушников, плеера в любом месте и в необходимое вам время. Аксессуар оборудован двумя портами USB-A и одним USB-C. Это позволит заряжать одновременно три устройства.

\n\n

Пауэрбанк поддерживает быструю зарядку гаджетов мощностью 22,5 Вт по современным стандартам Power Delivery 3.0 и Quick Charge 3.0. Экономьте ваше время, заряжая смартфон максимально быстро и эффективно. Функция быстрой зарядки позволит оперативно подзарядить и сам аккумулятор. Его легко зарядить через любой из двух разъемов: USB-C или microUSB. Используйте тот провод, который есть у вас под рукой.

\n\n

Digma DGPF10C оснащен световым индикатором уровня заряда. Он поможет определить, сколько заряда осталось. Встроенная защита от перегрева и короткого замыкания обеспечит безопасную эксплуатацию аккумулятора и продлит срок службы устройства. Модель выполнена в гладком минималистичном черном корпусе. Вес аксессуара составляет 220 г, размеры – 141 х 66 х 16 мм. Берите его с собой в дорогу, командировки и путешествия: пауэрбанк поместится даже в небольшой сумке.



Теги товара: На 10000 mAh

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Digma DGPF10C, 10000мAч, черный (dgpf10c22pbk)




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Внешний аккумулятор
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Мощность, Вт
22.5
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
microUSB, USB Type C
Развернуть
Разъемы выход
USB Type-A, USB Type-C
Габаритные размеры, мм
66х141.5х16
Страна производитель
Китай
Описание
Портативный пауэрбанк Digma DGPF10C емкостью 10 000 мАч поможет не зависеть от розетки, всегда оставаться на связи и пользоваться любимыми гаджетами, когда они вам нужны. Такого аккумулятора хватит на два полных заряда смартфона. Пополняйте запас энергии у планшета, смарт-часов, беспроводных наушников, плеера в любом месте и в необходимое вам время. Аксессуар оборудован двумя портами USB-A и одним USB-C. Это позволит заряжать одновременно три устройства.

\n\n

Пауэрбанк поддерживает быструю зарядку гаджетов мощностью 22,5 Вт по современным стандартам Power Delivery 3.0 и Quick Charge 3.0. Экономьте ваше время, заряжая смартфон максимально быстро и эффективно. Функция быстрой зарядки позволит оперативно подзарядить и сам аккумулятор. Его легко зарядить через любой из двух разъемов: USB-C или microUSB. Используйте тот провод, который есть у вас под рукой.

\n\n

Digma DGPF10C оснащен световым индикатором уровня заряда. Он поможет определить, сколько заряда осталось. Встроенная защита от перегрева и короткого замыкания обеспечит безопасную эксплуатацию аккумулятора и продлит срок службы устройства. Модель выполнена в гладком минималистичном черном корпусе. Вес аксессуара составляет 220 г, размеры – 141 х 66 х 16 мм. Берите его с собой в дорогу, командировки и путешествия: пауэрбанк поместится даже в небольшой сумке.



Теги товара: На 10000 mAh
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний аккумулятор Digma DGPF10C, 10000мAч, черный (dgpf10c22pbk) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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