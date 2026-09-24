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Портативное зарядное устройство Baseus PPAP10A Airpow Lite Cosmic Black (P10067500123-00) купить с доставкой в Москве
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Портативное зарядное устройство Baseus PPAP10A Airpow Lite Cosmic Black (P10067500123-00)

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Портативное зарядное устройство Baseus PPAP10A Airpow Lite Cosmic Black (P10067500123-00) - фото 1
Портативное зарядное устройство Baseus PPAP10A Airpow Lite Cosmic Black (P10067500123-00) - фото 2
Портативное зарядное устройство Baseus PPAP10A Airpow Lite Cosmic Black (P10067500123-00) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Выходное напряжение
15 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type A, USB Type C
  • Портативное зарядное устройство Baseus PPAP10A Airpow Lite Cosmic Black (P10067500123-00) - фото 1
  • Портативное зарядное устройство Baseus PPAP10A Airpow Lite Cosmic Black (P10067500123-00) - фото 2
  • Портативное зарядное устройство Baseus PPAP10A Airpow Lite Cosmic Black (P10067500123-00) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710045
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Характеристики

Бренд
Baseus
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Индикатор заряда
да
Выходное напряжение
15 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type A, USB Type C
Габаритные размеры, мм
153x69x17 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х12х4
Вес, г.
334

Описание товара Портативное зарядное устройство Baseus PPAP10A Airpow Lite Cosmic Black (P10067500123-00)

Портативный аккумулятор. Благодаря ему, в вашем распоряжении будет дополнительный запас энергии.



Теги товара: На 10000 mAh

Отзывы о товаре Портативное зарядное устройство Baseus PPAP10A Airpow Lite Cosmic Black (P10067500123-00)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Baseus
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Индикатор заряда
да
Выходное напряжение
15 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type A, USB Type C
Габаритные размеры, мм
153x69x17 мм
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Страна производитель
Китай
Описание
Портативный аккумулятор. Благодаря ему, в вашем распоряжении будет дополнительный запас энергии.


Теги товара: На 10000 mAh
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативное зарядное устройство Baseus PPAP10A Airpow Lite Cosmic Black (P10067500123-00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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