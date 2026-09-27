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Внешний аккумулятор Mango MM-5200 Green купить с доставкой в Москве
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Внешний аккумулятор Mango MM-5200 Green

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Внешний аккумулятор Mango MM-5200 Green
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 16157
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Характеристики

Бренд
Mango
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х3
Вес, г.
100

Описание товара Внешний аккумулятор Mango MM-5200 Green

Модель: ММ - 5200

Вес: 130 гр                                                     Объём: 5200 мАч

Рабочая температура: -20C + 45C                    Вход: 5В - 1000 мА

Размеры: 105*68*32 мм                                   Выход: 5В – 1000 мА

Комплектация:

Micro - USB кабель,  кабель Micro USB  – Micro USB , переходник для iPhone 4, переходник для iPhone 5, инструкция по эксплуатации.

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Mango MM-5200 Green




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Mango
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Страна производитель
Китай
Описание

Модель: ММ - 5200

Вес: 130 гр                                                     Объём: 5200 мАч

Рабочая температура: -20C + 45C                    Вход: 5В - 1000 мА

Размеры: 105*68*32 мм                                   Выход: 5В – 1000 мА

Комплектация:

Micro - USB кабель,  кабель Micro USB  – Micro USB , переходник для iPhone 4, переходник для iPhone 5, инструкция по эксплуатации.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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