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Внешний аккумулятор Digma DGP-30000-4U 30000mAh черный купить с доставкой в Москве
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Внешний аккумулятор Digma DGP-30000-4U 30000mAh черный

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Внешний аккумулятор Digma DGP-30000-4U 30000mAh черный - фото 1
Внешний аккумулятор Digma DGP-30000-4U 30000mAh черный - фото 2
Внешний аккумулятор Digma DGP-30000-4U 30000mAh черный - фото 3
Внешний аккумулятор Digma DGP-30000-4U 30000mAh черный - фото 4
Внешний аккумулятор Digma DGP-30000-4U 30000mAh черный - фото 5
Внешний аккумулятор Digma DGP-30000-4U 30000mAh черный - фото 6
Внешний аккумулятор Digma DGP-30000-4U 30000mAh черный - фото 7
Внешний аккумулятор Digma DGP-30000-4U 30000mAh черный - фото 8
Внешний аккумулятор Digma DGP-30000-4U 30000mAh черный - фото 9
Внешний аккумулятор Digma DGP-30000-4U 30000mAh черный - фото 10
Внешний аккумулятор Digma DGP-30000-4U 30000mAh черный - фото 11
Внешний аккумулятор Digma DGP-30000-4U 30000mAh черный - фото 12
Внешний аккумулятор Digma DGP-30000-4U 30000mAh черный - фото 13
Внешний аккумулятор Digma DGP-30000-4U 30000mAh черный - фото 14
Внешний аккумулятор Digma DGP-30000-4U 30000mAh черный - фото 15
Внешний аккумулятор Digma DGP-30000-4U 30000mAh черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
черный
Емкость, mAh
30000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
15 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
5
Разъемы вход
microUSB, USB Type C, Lightning
  • Внешний аккумулятор Digma DGP-30000-4U 30000mAh черный - фото 1
  • Внешний аккумулятор Digma DGP-30000-4U 30000mAh черный - фото 2
  • Внешний аккумулятор Digma DGP-30000-4U 30000mAh черный - фото 3
  • Внешний аккумулятор Digma DGP-30000-4U 30000mAh черный - фото 4
  • Внешний аккумулятор Digma DGP-30000-4U 30000mAh черный - фото 5
  • Внешний аккумулятор Digma DGP-30000-4U 30000mAh черный - фото 6
  • Внешний аккумулятор Digma DGP-30000-4U 30000mAh черный - фото 7
  • Внешний аккумулятор Digma DGP-30000-4U 30000mAh черный - фото 8
  • Внешний аккумулятор Digma DGP-30000-4U 30000mAh черный - фото 9
  • Внешний аккумулятор Digma DGP-30000-4U 30000mAh черный - фото 10
  • Внешний аккумулятор Digma DGP-30000-4U 30000mAh черный - фото 11
  • Внешний аккумулятор Digma DGP-30000-4U 30000mAh черный - фото 12
  • Внешний аккумулятор Digma DGP-30000-4U 30000mAh черный - фото 13
  • Внешний аккумулятор Digma DGP-30000-4U 30000mAh черный - фото 14
  • Внешний аккумулятор Digma DGP-30000-4U 30000mAh черный - фото 15
  • Внешний аккумулятор Digma DGP-30000-4U 30000mAh черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 610 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 358719
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Внешний аккумулятор Digma DGP-30000-4U 30000mAh черный
1 610 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
черный
Емкость, mAh
30000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
15 В
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
5
Разъемы вход
microUSB, USB Type C, Lightning
Разъемы выход
USB Type A, USB Type C
Габаритные размеры, мм
165x82x33 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х2
Вес, г.
735

Описание товара Внешний аккумулятор Digma DGP-30000-4U 30000mAh черный

Внешний аккумулятор Digma – это надежное и мощное устройство, которое обеспечит ваш гаджет энергией в любой ситуации. С впечатляющей емкостью 30000 мА·ч, он способен несколько раз зарядить ваш смартфон или любое другое устройство, что делает его идеальным спутником как в поездке, так и в повседневном использовании. Элегантный черный дизайн придаёт устройству стильный и современный вид. Несмотря на солидную емкость, аккумулятор весит всего 626 г, что делает его достаточно портативным и удобным для транспортировки. Устройство оснащено индикатором заряда, который позволяет легко контролировать уровень оставшейся энергии. Одна из ключевых особенностей аккумулятора Digma – возможность одновременной зарядки двух устройств, что очень удобно, когда вам нужно поддерживать работоспособность нескольких гаджетов одновременно. Аккумулятор поддерживает различные типы входных разъемов: microUSB, Lightning и USB Type C, что обеспечивает универсальность и совместимость с разнообразными кабелями и устройствами. Благодаря функции быстрой зарядки и максимальному выходному току 3 А, ваши устройства будут заряжаться быстрее, чем когда-либо. С пятью выходными портами и выходным напряжением 15 В, внешний аккумулятор Digma предоставляет широкие возможности для подключения и обеспечивает надежную работы ваших устройств в любое время. Будьте уверены – с таким ассистентом вы всегда останетесь на связи!

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Digma DGP-30000-4U 30000mAh черный




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
черный
Емкость, mAh
30000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
15 В
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
5
Разъемы вход
microUSB, USB Type C, Lightning
Развернуть
Разъемы выход
USB Type A, USB Type C
Габаритные размеры, мм
165x82x33 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний аккумулятор Digma – это надежное и мощное устройство, которое обеспечит ваш гаджет энергией в любой ситуации. С впечатляющей емкостью 30000 мА·ч, он способен несколько раз зарядить ваш смартфон или любое другое устройство, что делает его идеальным спутником как в поездке, так и в повседневном использовании. Элегантный черный дизайн придаёт устройству стильный и современный вид. Несмотря на солидную емкость, аккумулятор весит всего 626 г, что делает его достаточно портативным и удобным для транспортировки. Устройство оснащено индикатором заряда, который позволяет легко контролировать уровень оставшейся энергии. Одна из ключевых особенностей аккумулятора Digma – возможность одновременной зарядки двух устройств, что очень удобно, когда вам нужно поддерживать работоспособность нескольких гаджетов одновременно. Аккумулятор поддерживает различные типы входных разъемов: microUSB, Lightning и USB Type C, что обеспечивает универсальность и совместимость с разнообразными кабелями и устройствами. Благодаря функции быстрой зарядки и максимальному выходному току 3 А, ваши устройства будут заряжаться быстрее, чем когда-либо. С пятью выходными портами и выходным напряжением 15 В, внешний аккумулятор Digma предоставляет широкие возможности для подключения и обеспечивает надежную работы ваших устройств в любое время. Будьте уверены – с таким ассистентом вы всегда останетесь на связи!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний аккумулятор Digma DGP-30000-4U 30000mAh черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1610 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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