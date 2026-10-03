Внешний аккумулятор Digma DGP-30000-4U 30000mAh черный
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Характеристики
Описание товара Внешний аккумулятор Digma DGP-30000-4U 30000mAh черный
Внешний аккумулятор Digma – это надежное и мощное устройство, которое обеспечит ваш гаджет энергией в любой ситуации. С впечатляющей емкостью 30000 мА·ч, он способен несколько раз зарядить ваш смартфон или любое другое устройство, что делает его идеальным спутником как в поездке, так и в повседневном использовании. Элегантный черный дизайн придаёт устройству стильный и современный вид. Несмотря на солидную емкость, аккумулятор весит всего 626 г, что делает его достаточно портативным и удобным для транспортировки. Устройство оснащено индикатором заряда, который позволяет легко контролировать уровень оставшейся энергии. Одна из ключевых особенностей аккумулятора Digma – возможность одновременной зарядки двух устройств, что очень удобно, когда вам нужно поддерживать работоспособность нескольких гаджетов одновременно. Аккумулятор поддерживает различные типы входных разъемов: microUSB, Lightning и USB Type C, что обеспечивает универсальность и совместимость с разнообразными кабелями и устройствами. Благодаря функции быстрой зарядки и максимальному выходному току 3 А, ваши устройства будут заряжаться быстрее, чем когда-либо. С пятью выходными портами и выходным напряжением 15 В, внешний аккумулятор Digma предоставляет широкие возможности для подключения и обеспечивает надежную работы ваших устройств в любое время. Будьте уверены – с таким ассистентом вы всегда останетесь на связи!
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