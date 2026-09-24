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Внешний аккумулятор Baseus Bipow Pro Overseas Edition Purple (PPBD040205) купить с доставкой в Москве
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Внешний аккумулятор Baseus Bipow Pro Overseas Edition Purple (PPBD040205)

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Внешний аккумулятор Baseus Bipow Pro Overseas Edition Purple (PPBD040205) - фото 1
Внешний аккумулятор Baseus Bipow Pro Overseas Edition Purple (PPBD040205) - фото 2
Внешний аккумулятор Baseus Bipow Pro Overseas Edition Purple (PPBD040205) - фото 3
Внешний аккумулятор Baseus Bipow Pro Overseas Edition Purple (PPBD040205) - фото 4
Внешний аккумулятор Baseus Bipow Pro Overseas Edition Purple (PPBD040205) - фото 5
Внешний аккумулятор Baseus Bipow Pro Overseas Edition Purple (PPBD040205) - фото 6
Внешний аккумулятор Baseus Bipow Pro Overseas Edition Purple (PPBD040205) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние аккумуляторы
  • Внешний аккумулятор Baseus Bipow Pro Overseas Edition Purple (PPBD040205) - фото 1
  • Внешний аккумулятор Baseus Bipow Pro Overseas Edition Purple (PPBD040205) - фото 2
  • Внешний аккумулятор Baseus Bipow Pro Overseas Edition Purple (PPBD040205) - фото 3
  • Внешний аккумулятор Baseus Bipow Pro Overseas Edition Purple (PPBD040205) - фото 4
  • Внешний аккумулятор Baseus Bipow Pro Overseas Edition Purple (PPBD040205) - фото 5
  • Внешний аккумулятор Baseus Bipow Pro Overseas Edition Purple (PPBD040205) - фото 6
  • Внешний аккумулятор Baseus Bipow Pro Overseas Edition Purple (PPBD040205) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656646
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х4
Вес, г.
230

Описание товара Внешний аккумулятор Baseus Bipow Pro Overseas Edition Purple (PPBD040205)

Компактный размер: Помещается прямо в руке, легко носить с собой. Быстрая зарядка 20 Вт: совместима с Apple Series 8-13. Одновременная зарядка для 3 устройств: 3 устройства заряжаются одновременно, больше не нужно ждать. Входящая быстрая зарядка 18 Вт: поддержка PD3.0 18 Вт входная мощность, полная зарядка около 3 ~ 4 часов. Этот компактный портативный внешний аккумулятор имеет множество систем предохранителей, давая вашим приборам безопасную зарядку.

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Baseus Bipow Pro Overseas Edition Purple (PPBD040205)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный размер: Помещается прямо в руке, легко носить с собой. Быстрая зарядка 20 Вт: совместима с Apple Series 8-13. Одновременная зарядка для 3 устройств: 3 устройства заряжаются одновременно, больше не нужно ждать. Входящая быстрая зарядка 18 Вт: поддержка PD3.0 18 Вт входная мощность, полная зарядка около 3 ~ 4 часов. Этот компактный портативный внешний аккумулятор имеет множество систем предохранителей, давая вашим приборам безопасную зарядку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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