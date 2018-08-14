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Внешний аккумулятор Mango MP-8000WT (8000mAh DC5V-2A) Pure white купить с доставкой в Москве
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Внешний аккумулятор Mango MP-8000WT (8000mAh DC5V-2A) Pure white

1 Отзывы
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Внешний аккумулятор Mango MP-8000WT (8000mAh DC5V-2A) Pure white - фото 1
Внешний аккумулятор Mango MP-8000WT (8000mAh DC5V-2A) Pure white - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние аккумуляторы
  • Внешний аккумулятор Mango MP-8000WT (8000mAh DC5V-2A) Pure white - фото 1
  • Внешний аккумулятор Mango MP-8000WT (8000mAh DC5V-2A) Pure white - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 74736
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Характеристики

Бренд
Mango
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х3
Вес, г.
100

Описание товара Внешний аккумулятор Mango MP-8000WT (8000mAh DC5V-2A) Pure white

Внешний аккумулятор Mango MP-8000 Pure White позволяет заряжать мобильные устройства в походных условиях. Компактные размеры, удобная форма и небольшой вес позволяют брать его с собой в дальние поездки.

Особенности:

  • Мощность - 8000 мАч;
  • Выходное напряжение - 5 В;
  • Вход DC5V-2A;
  • Выход DC5V-2.1 A;
  • Материал корпуса - пластик;
  • Цвет - белый;
  • Интерфейс - Micro USB.

Комплектация:

  • Внешний аккумулятор Mango MP-8000 Pure White;
  • Провод;
  • Упаковка.

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Mango MP-8000WT (8000mAh DC5V-2A) Pure white

Источник: Яндекс Маркет
14.08.2018
Пользователь скрыл свои данные

Достоинства:
Заявленная ёмкость. Очень красивый, качественный, отлично упакован. Используется в основном для зарядки 5 айфона. Хватает на 4 зарядки точно, просто после первой разрядки жена его от телефона не отключала, и говорит по телефону во время зарядки.

Недостатки:
нет

Комментарий:
Достойно выглядит для подарка.
Легко справляется с зарядкой планшета Samsung galaxy note и смарта Sony Xperia. Удобный корпус, 2 USB.



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Mango
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Страна производитель
Китай
Описание

Внешний аккумулятор Mango MP-8000 Pure White позволяет заряжать мобильные устройства в походных условиях. Компактные размеры, удобная форма и небольшой вес позволяют брать его с собой в дальние поездки.

Особенности:

  • Мощность - 8000 мАч;
  • Выходное напряжение - 5 В;
  • Вход DC5V-2A;
  • Выход DC5V-2.1 A;
  • Материал корпуса - пластик;
  • Цвет - белый;
  • Интерфейс - Micro USB.

Комплектация:

  • Внешний аккумулятор Mango MP-8000 Pure White;
  • Провод;
  • Упаковка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2018
Пользователь скрыл свои данные

Достоинства:
Заявленная ёмкость. Очень красивый, качественный, отлично упакован. Используется в основном для зарядки 5 айфона. Хватает на 4 зарядки точно, просто после первой разрядки жена его от телефона не отключала, и говорит по телефону во время зарядки.

Недостатки:
нет

Комментарий:
Достойно выглядит для подарка.
Легко справляется с зарядкой планшета Samsung galaxy note и смарта Sony Xperia. Удобный корпус, 2 USB.


Внешний аккумулятор Mango MP-8000WT (8000mAh DC5V-2A) Pure white - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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