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Внешний аккумулятор Xiaomi Redmi Power Bank Fast Charge 18W 20000mAh PB200LZM Black купить с доставкой в Москве
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Внешний аккумулятор Xiaomi Redmi Power Bank Fast Charge 18W 20000mAh PB200LZM Black

19 Отзывы
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Внешний аккумулятор Xiaomi Redmi Power Bank Fast Charge 18W 20000mAh PB200LZM Black - фото 1
Внешний аккумулятор Xiaomi Redmi Power Bank Fast Charge 18W 20000mAh PB200LZM Black - фото 2
Внешний аккумулятор Xiaomi Redmi Power Bank Fast Charge 18W 20000mAh PB200LZM Black - фото 3
Внешний аккумулятор Xiaomi Redmi Power Bank Fast Charge 18W 20000mAh PB200LZM Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
черный
Емкость, mAh
20000
Макс. выходной ток, А
3.6
Одновременная зарядка двух устройств
да
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Redmi Power Bank Fast Charge 18W 20000mAh PB200LZM Black - фото 1
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Redmi Power Bank Fast Charge 18W 20000mAh PB200LZM Black - фото 2
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Redmi Power Bank Fast Charge 18W 20000mAh PB200LZM Black - фото 3
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Redmi Power Bank Fast Charge 18W 20000mAh PB200LZM Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%
2 380 руб.  5 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 363494
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Класс опасности
9
Переходник на Apple 30 pin
нет
Переходник на Apple 8 pin (Lightning)
нет
Переходник на micro USB
да
Цвет
черный
Емкость, mAh
20000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3.6
Одновременная зарядка двух устройств
да
Габаритные размеры, мм
154x74x27
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х3
Вес, г.
575

Описание товара Внешний аккумулятор Xiaomi Redmi Power Bank Fast Charge 18W 20000mAh PB200LZM Black

Внешний аккумулятор Redmi ёмкостью 20 000 мАч, благодаря умному USB-контроллеру зарядки, совместим с большинством смартфонов. Его ёмкости хватит, чтобы 5 раз зарядить смартфон, и даже после этого он не останется без заряда. Аккумулятор имеет 2 порта USB-A, каждый из которых может выдавать мощность до 18 Вт. Кроме того, порты USB-C и Micro-USB для собственной зарядки аккумулятора также могут принимать мощность до 18 Вт. Умная система управления делает зарядку в любую сторону более эффективной, помогая сэкономить время.



Теги товара: На 20000 mAh

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Xiaomi Redmi Power Bank Fast Charge 18W 20000mAh PB200LZM Black

Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Дарья Я.

Достоинства:


Комментарий:
В общем не плох, заряд держит, но нужно вытаскивать проводок иначе разряжается
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Владимир В.

Достоинства:


Комментарий:
Тяжëленький. Заряжен на 2 единицы. В работе посмотрим. Всё супер
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2025
Дарья Л.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный, быстро заряжает, не нагревается и не нагревает. Оригинал
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2025
Андрей Х.

Достоинства:


Комментарий:
по внешнему виду такой же, как я брал 4 года назад в магазине днс.пришол заряженный, на 75 % , коробка с оригинальной голограмой.
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2025
Ольга Т.

Достоинства:


Комментарий:
отличный, хватает на долго, в дорогу очень советую
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2025
Юлия Ч.

Достоинства:


Комментарий:
хороший, быстро заряжает и надолго хватает. брали такой потому что и знакомой такой же уже второй год. всё отлично
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
удобно, в дорогу брал- он оправдал ожидания. заряжает быстро
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2025
Денис Н.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный аккумулятор. Заряд держит, три месяца уже лежит потерял только одно деление. Зарядка с функцией быстрая зарядка работает.
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2025
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
Время покажет, но первое впечатление очень положительное
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
пользовались в дороге... но планшет не заряжался от него
Источник: Яндекс Маркет
13.10.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
Тяжелый. На отдых для телефона надо поменьше брать
Источник: Яндекс Маркет
13.10.2025
Вадим З.

Достоинства:


Комментарий:
На ощупь дешёвый пластик, но за такую цену многого не ожидаешь
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2025
Катя К.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный,тяжелый,ни разу не подводил,свои функции выполняет.Хватает заряда более чем на 6 подзарядок для телефона от 20% до 100%.Телефон не нагревается,повербанк тоже
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
хороший повер за такую сумму.Быстрая зарядка работает.доставка на следующий день. рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2025
Роман П.

Достоинства:


Комментарий:
Заряжает хорошо, пользовался мало, но через пол года стал свистеть при отдаче.
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2025
Алексей Е.

Достоинства:


Комментарий:
тяжёлый, честный знак распознал товар.оригинал, рекомендую к покупке. 20000 mAh
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2025
Юлия Т.

Достоинства:


Комментарий:
брала на подарок сестре, у меня такой же, доступный до цене и вместительный
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2025
Светлана Г.

Достоинства:


Комментарий:
прекрасная вещь! Хватает как минимум на три полной зарядки,но всё зависит от аккумулятора вашего телефона.В аэропорту не придираются и для меня это было важно так как летаю часто.
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2025
Валерия Н.

Достоинства:


Комментарий:
Супер,заказала второй ,чтобы больше аккумов было,старый работает уже третий год,шикарно все заряжает и хватает на долго!



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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Класс опасности
9
Переходник на Apple 30 pin
нет
Переходник на Apple 8 pin (Lightning)
нет
Переходник на micro USB
да
Цвет
черный
Емкость, mAh
20000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3.6
Одновременная зарядка двух устройств
да
Габаритные размеры, мм
154x74x27
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний аккумулятор Redmi ёмкостью 20 000 мАч, благодаря умному USB-контроллеру зарядки, совместим с большинством смартфонов. Его ёмкости хватит, чтобы 5 раз зарядить смартфон, и даже после этого он не останется без заряда. Аккумулятор имеет 2 порта USB-A, каждый из которых может выдавать мощность до 18 Вт. Кроме того, порты USB-C и Micro-USB для собственной зарядки аккумулятора также могут принимать мощность до 18 Вт. Умная система управления делает зарядку в любую сторону более эффективной, помогая сэкономить время.


Теги товара: На 20000 mAh
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Дарья Я.

Достоинства:


Комментарий:
В общем не плох, заряд держит, но нужно вытаскивать проводок иначе разряжается
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Владимир В.

Достоинства:


Комментарий:
Тяжëленький. Заряжен на 2 единицы. В работе посмотрим. Всё супер
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2025
Дарья Л.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный, быстро заряжает, не нагревается и не нагревает. Оригинал
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2025
Андрей Х.

Достоинства:


Комментарий:
по внешнему виду такой же, как я брал 4 года назад в магазине днс.пришол заряженный, на 75 % , коробка с оригинальной голограмой.
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2025
Ольга Т.

Достоинства:


Комментарий:
отличный, хватает на долго, в дорогу очень советую
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2025
Юлия Ч.

Достоинства:


Комментарий:
хороший, быстро заряжает и надолго хватает. брали такой потому что и знакомой такой же уже второй год. всё отлично
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
удобно, в дорогу брал- он оправдал ожидания. заряжает быстро
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2025
Денис Н.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный аккумулятор. Заряд держит, три месяца уже лежит потерял только одно деление. Зарядка с функцией быстрая зарядка работает.
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2025
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
Время покажет, но первое впечатление очень положительное
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
пользовались в дороге... но планшет не заряжался от него
Источник: Яндекс Маркет
13.10.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
Тяжелый. На отдых для телефона надо поменьше брать
Источник: Яндекс Маркет
13.10.2025
Вадим З.

Достоинства:


Комментарий:
На ощупь дешёвый пластик, но за такую цену многого не ожидаешь
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2025
Катя К.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный,тяжелый,ни разу не подводил,свои функции выполняет.Хватает заряда более чем на 6 подзарядок для телефона от 20% до 100%.Телефон не нагревается,повербанк тоже
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
хороший повер за такую сумму.Быстрая зарядка работает.доставка на следующий день. рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2025
Роман П.

Достоинства:


Комментарий:
Заряжает хорошо, пользовался мало, но через пол года стал свистеть при отдаче.
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2025
Алексей Е.

Достоинства:


Комментарий:
тяжёлый, честный знак распознал товар.оригинал, рекомендую к покупке. 20000 mAh
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2025
Юлия Т.

Достоинства:


Комментарий:
брала на подарок сестре, у меня такой же, доступный до цене и вместительный
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2025
Светлана Г.

Достоинства:


Комментарий:
прекрасная вещь! Хватает как минимум на три полной зарядки,но всё зависит от аккумулятора вашего телефона.В аэропорту не придираются и для меня это было важно так как летаю часто.
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2025
Валерия Н.

Достоинства:


Комментарий:
Супер,заказала второй ,чтобы больше аккумов было,старый работает уже третий год,шикарно все заряжает и хватает на долго!


Внешний аккумулятор Xiaomi Redmi Power Bank Fast Charge 18W 20000mAh PB200LZM Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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