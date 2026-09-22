Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Цвет
серый
Емкость, mAh
20000
Макс. выходной ток, А
4.5
Быстрая зарядка
нет
Количество выходов
3
Разъемы вход
microUSB, USB Type C
Разъемы выход
2xUSB-A/USB-C
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721685
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Внешний аккумулятор Cactus - надежное и мощное устройство для зарядки ваших гаджетов на ходу. Обладая внушительной емкостью в 20000 мА·ч, он обеспечивает многократную зарядку различных устройств без необходимости в частом пополнении собственного заряда. Максимальный выходной ток составляет 4,5 А, что гарантирует быструю и эффективную зарядку для наиболее требовательных устройств.
Аккумулятор оснащен тремя выходами, что позволяет одновременно подключать несколько устройств, делясь зарядом с друзьями или подзаряжая все свои устройства одновременно. Входной разъем microUSB обеспечивает удобство подключения и зарядки самого аккумулятора.
Элегантный серый цвет корпуса придает устройству стильный и современный вид, а вес в 471 г делает его достаточно портативным для повседневного использования и путешествий. Внешний аккумулятор Cactus станет вашим надежным спутником, обеспечивая постоянную и мощную поддержку для ваших мобильных устройств.
Внешний аккумулятор Cactus - надежное и мощное устройство для зарядки ваших гаджетов на ходу. Обладая внушительной емкостью в 20000 мА·ч, он обеспечивает многократную зарядку различных устройств без необходимости в частом пополнении собственного заряда. Максимальный выходной ток составляет 4,5 А, что гарантирует быструю и эффективную зарядку для наиболее требовательных устройств.
Аккумулятор оснащен тремя выходами, что позволяет одновременно подключать несколько устройств, делясь зарядом с друзьями или подзаряжая все свои устройства одновременно. Входной разъем microUSB обеспечивает удобство подключения и зарядки самого аккумулятора.
Элегантный серый цвет корпуса придает устройству стильный и современный вид, а вес в 471 г делает его достаточно портативным для повседневного использования и путешествий. Внешний аккумулятор Cactus станет вашим надежным спутником, обеспечивая постоянную и мощную поддержку для ваших мобильных устройств.
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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