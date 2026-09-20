Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSLT-10000 10000mAh 3A 2xUSB серый
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Характеристики
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
серый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
3
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
microUSB, USB Type C
Разъемы выход
USB х 1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 515230
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
серый
Емкость, mAh
10000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
да
Зарядка ноутбуков
нет
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
microUSB, USB Type C
Разъемы выход
USB х 1
Габаритные размеры, мм
66x143x15.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х2
Вес, г.
285
Описание товара Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSLT-10000 10000mAh 3A 2xUSB серый
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSLT-10000 10000mAh 3A 2xUSB серыйТип аккумулятора: Li-pol;Ёмкость аккумулятора: 10000 мА*ч или 37 Вт*ч;Выходное напряжение: 5 В, 9 В, 12 В;Сила тока (выход): 3 А;Основной цвет: серебристый;Быстрая зарядка: Quick Charge 3.0, Power Delivery;Беспроводная зарядка: нет;Выходные разъёмы на корпусе: USB Type-C, USB;Число USB портов: 2;Входные разъёмы на корпусе: USB Type-C, micro USB;Материал корпуса: металл и пластик;Индикатор заряда: есть, процентный;Размеры: 143 x 66 x 15.5 ммВес: 256.7 граммаСтрана производитель: КитайСрок службы: не менее 500 циклов заряда-разряда
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Теги товара: На 10000 mAh
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
серый
Емкость, mAh
10000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
да
Зарядка ноутбуков
нет
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
microUSB, USB Type C
Развернуть
Разъемы выход
USB х 1
Габаритные размеры, мм
66x143x15.5
Страна производитель
Китай
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSLT-10000 10000mAh 3A 2xUSB серыйТип аккумулятора: Li-pol;Ёмкость аккумулятора: 10000 мА*ч или 37 Вт*ч;Выходное напряжение: 5 В, 9 В, 12 В;Сила тока (выход): 3 А;Основной цвет: серебристый;Быстрая зарядка: Quick Charge 3.0, Power Delivery;Беспроводная зарядка: нет;Выходные разъёмы на корпусе: USB Type-C, USB;Число USB портов: 2;Входные разъёмы на корпусе: USB Type-C, micro USB;Материал корпуса: металл и пластик;Индикатор заряда: есть, процентный;Размеры: 143 x 66 x 15.5 ммВес: 256.7 граммаСтрана производитель: КитайСрок службы: не менее 500 циклов заряда-разряда
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Теги товара: На 10000 mAh
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Теги товара: На 10000 mAh
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