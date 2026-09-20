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Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSLT-10000 10000mAh 3A 2xUSB серый купить с доставкой в Москве
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Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSLT-10000 10000mAh 3A 2xUSB серый

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Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSLT-10000 10000mAh 3A 2xUSB серый - фото 1
Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSLT-10000 10000mAh 3A 2xUSB серый - фото 2
Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSLT-10000 10000mAh 3A 2xUSB серый - фото 3
Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSLT-10000 10000mAh 3A 2xUSB серый - фото 4
Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSLT-10000 10000mAh 3A 2xUSB серый - фото 5
Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSLT-10000 10000mAh 3A 2xUSB серый - фото 6
Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSLT-10000 10000mAh 3A 2xUSB серый - фото 7
Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSLT-10000 10000mAh 3A 2xUSB серый - фото 8
Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSLT-10000 10000mAh 3A 2xUSB серый - фото 9
Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSLT-10000 10000mAh 3A 2xUSB серый - фото 10
Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSLT-10000 10000mAh 3A 2xUSB серый - фото 11
Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSLT-10000 10000mAh 3A 2xUSB серый - фото 12
Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSLT-10000 10000mAh 3A 2xUSB серый - фото 13
Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSLT-10000 10000mAh 3A 2xUSB серый - фото 14
Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSLT-10000 10000mAh 3A 2xUSB серый - фото 15
Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSLT-10000 10000mAh 3A 2xUSB серый - фото 16
Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSLT-10000 10000mAh 3A 2xUSB серый - фото 17
Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSLT-10000 10000mAh 3A 2xUSB серый - фото 18
Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSLT-10000 10000mAh 3A 2xUSB серый - фото 19
Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSLT-10000 10000mAh 3A 2xUSB серый - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
серый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
3
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
microUSB, USB Type C
Разъемы выход
USB х 1
  • Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSLT-10000 10000mAh 3A 2xUSB серый - фото 1
  • Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSLT-10000 10000mAh 3A 2xUSB серый - фото 2
  • Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSLT-10000 10000mAh 3A 2xUSB серый - фото 3
  • Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSLT-10000 10000mAh 3A 2xUSB серый - фото 4
  • Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSLT-10000 10000mAh 3A 2xUSB серый - фото 5
  • Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSLT-10000 10000mAh 3A 2xUSB серый - фото 6
  • Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSLT-10000 10000mAh 3A 2xUSB серый - фото 7
  • Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSLT-10000 10000mAh 3A 2xUSB серый - фото 8
  • Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSLT-10000 10000mAh 3A 2xUSB серый - фото 9
  • Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSLT-10000 10000mAh 3A 2xUSB серый - фото 10
  • Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSLT-10000 10000mAh 3A 2xUSB серый - фото 11
  • Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSLT-10000 10000mAh 3A 2xUSB серый - фото 12
  • Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSLT-10000 10000mAh 3A 2xUSB серый - фото 13
  • Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSLT-10000 10000mAh 3A 2xUSB серый - фото 14
  • Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSLT-10000 10000mAh 3A 2xUSB серый - фото 15
  • Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSLT-10000 10000mAh 3A 2xUSB серый - фото 16
  • Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSLT-10000 10000mAh 3A 2xUSB серый - фото 17
  • Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSLT-10000 10000mAh 3A 2xUSB серый - фото 18
  • Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSLT-10000 10000mAh 3A 2xUSB серый - фото 19
  • Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSLT-10000 10000mAh 3A 2xUSB серый - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 515230
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
серый
Емкость, mAh
10000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
да
Зарядка ноутбуков
нет
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
microUSB, USB Type C
Разъемы выход
USB х 1
Габаритные размеры, мм
66x143x15.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х2
Вес, г.
285

Описание товара Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSLT-10000 10000mAh 3A 2xUSB серый

Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSLT-10000 10000mAh 3A 2xUSB серыйТип аккумулятора: Li-pol;Ёмкость аккумулятора: 10000 мА*ч или 37 Вт*ч;Выходное напряжение: 5 В, 9 В, 12 В;Сила тока (выход): 3 А;Основной цвет: серебристый;Быстрая зарядка: Quick Charge 3.0, Power Delivery;Беспроводная зарядка: нет;Выходные разъёмы на корпусе: USB Type-C, USB;Число USB портов: 2;Входные разъёмы на корпусе: USB Type-C, micro USB;Материал корпуса: металл и пластик;Индикатор заряда: есть, процентный;Размеры: 143 x 66 x 15.5 ммВес: 256.7 граммаСтрана производитель: КитайСрок службы: не менее 500 циклов заряда-разряда



Теги товара: На 10000 mAh

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSLT-10000 10000mAh 3A 2xUSB серый




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
серый
Емкость, mAh
10000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
да
Зарядка ноутбуков
нет
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
microUSB, USB Type C
Развернуть
Разъемы выход
USB х 1
Габаритные размеры, мм
66x143x15.5
Страна производитель
Китай
Описание
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSLT-10000 10000mAh 3A 2xUSB серыйТип аккумулятора: Li-pol;Ёмкость аккумулятора: 10000 мА*ч или 37 Вт*ч;Выходное напряжение: 5 В, 9 В, 12 В;Сила тока (выход): 3 А;Основной цвет: серебристый;Быстрая зарядка: Quick Charge 3.0, Power Delivery;Беспроводная зарядка: нет;Выходные разъёмы на корпусе: USB Type-C, USB;Число USB портов: 2;Входные разъёмы на корпусе: USB Type-C, micro USB;Материал корпуса: металл и пластик;Индикатор заряда: есть, процентный;Размеры: 143 x 66 x 15.5 ммВес: 256.7 граммаСтрана производитель: КитайСрок службы: не менее 500 циклов заряда-разряда


Теги товара: На 10000 mAh
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Доставка
Отзывы


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