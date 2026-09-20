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Внешний аккумулятор Buro BP20A, 20000мAч, черный (bp20a10pbk) купить с доставкой в Москве
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Внешний аккумулятор Buro BP20A, 20000мAч, черный (bp20a10pbk)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
черный
Емкость, mAh
20000
Макс. выходной ток, А
2
Одновременная зарядка двух устройств
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679326
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Переходник на micro USB
да
Цвет
черный
Емкость, mAh
20000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
2
Одновременная зарядка двух устройств
да
Габаритные размеры, мм
144х72х30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
494

Описание товара Внешний аккумулятор Buro BP20A, 20000мAч, черный (bp20a10pbk)

Портативный аккумулятор BURO BP20A оснащен выходом USB Type-A и входными разъемами USB Type-C, microUSB для зарядки разных мобильных устройств. Есть встроенная защита от перегрева и короткого замыкания. Аккумулятор с мощностью 10 Вт действует с выходным напряжением 5 В и током 2 А.



Теги товара: На 20000 mAh

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Buro BP20A, 20000мAч, черный (bp20a10pbk)




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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Переходник на micro USB
да
Цвет
черный
Емкость, mAh
20000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
2
Одновременная зарядка двух устройств
да
Габаритные размеры, мм
144х72х30
Страна производитель
Китай
Описание
Портативный аккумулятор BURO BP20A оснащен выходом USB Type-A и входными разъемами USB Type-C, microUSB для зарядки разных мобильных устройств. Есть встроенная защита от перегрева и короткого замыкания. Аккумулятор с мощностью 10 Вт действует с выходным напряжением 5 В и током 2 А.


Теги товара: На 20000 mAh
Самовывоз
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Внешний аккумулятор Buro BP20A, 20000мAч, черный (bp20a10pbk) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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