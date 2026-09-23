Внешний аккумулятор Xiaomi 10000mAh 22.5W 5A 2xUSB-A/USB-C серый (BHR9350GL)

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Характеристики
Цвет
серый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
2xUSB-A/USB-C
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733905
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Портативный аккумулятор Xiaomi Lite GL оборудован разъемами USB Type-A и USB Type-С, с помощью которых осуществляется проводная подзарядка смартфона или планшета. Модель восполняет энергию маломощных устройств таких, как наушники или портативная колонка. Конструкцией серого пластикового корпуса предусмотрены индикаторы, которые оповещают об остатке заряда аккумулятора.
Xiaomi Lite GL поддерживает стандарты Power Delivery и Quick Charge 3.0, которые подходят для быстрой подзарядки подключенного устройства. На восполнение энергии аккумулятора емкостью 10000 мАч уходит 4.5 ч. Изоляция корпуса предупреждает риск короткого замыкания. Защитные технологии не допускают перегрев и перегрузку модели. Взять аксессуар в поездку, офис, на прогулку можно благодаря весу 227 г.
Портативный аккумулятор Xiaomi Lite GL оборудован разъемами USB Type-A и USB Type-С, с помощью которых осуществляется проводная подзарядка смартфона или планшета. Модель восполняет энергию маломощных устройств таких, как наушники или портативная колонка. Конструкцией серого пластикового корпуса предусмотрены индикаторы, которые оповещают об остатке заряда аккумулятора.
Xiaomi Lite GL поддерживает стандарты Power Delivery и Quick Charge 3.0, которые подходят для быстрой подзарядки подключенного устройства. На восполнение энергии аккумулятора емкостью 10000 мАч уходит 4.5 ч. Изоляция корпуса предупреждает риск короткого замыкания. Защитные технологии не допускают перегрев и перегрузку модели. Взять аксессуар в поездку, офис, на прогулку можно благодаря весу 227 г.
Внешний аккумулятор Xiaomi 10000mAh 22.5W 5A 2xUSB-A/USB-C серый (BHR9350GL) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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