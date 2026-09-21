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Характеристики
Цвет
белый
Емкость, mAh
5000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
5 В
Разъемы вход
USB Type C, Lightning
Разъемы выход
USB Type C
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710589
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Описание товара Портативное зарядное устройство Momax IP130 1-Power Mini 3 в 1 White (IP130W)
Лучший аккумулятор 3-в-1, созданный для того, чтобы вы были заряжены в пути. Благодаря компактному размеру и мощной емкости 5000 мАч это элегантное устройство идеально помещается в кармане или сумочке, предоставляя вам свободу оставаться на связи в любое время и в любом месте. Оснащенный технологиями Power Delivery (PD) и QUALCOMM QUICK CHARGE 3.0, Power Mini обеспечивает молниеносную зарядку совместимых устройств. Попрощайтесь с долгим временем ожидания и поприветствуйте эффективные зарядки, позволяющие вам наслаждаться днем ??с неудержимой энергией. Одной из выдающихся особенностей Power Mini является встроенный кабель USB-C. Больше никаких путаниц или поиска кабелей — просто подключите и заряжайте без усилий. Это воплощение удобства, гарантирующее бесперебойную зарядку каждый раз. Благодаря возможностям USB-C PD и быстрой зарядки 20 Вт Power Mini обеспечивает быстрое повышение мощности ваших устройств, позволяя вам вернуться к победе над своим днем ??в кратчайшие сроки.
Лучший аккумулятор 3-в-1, созданный для того, чтобы вы были заряжены в пути. Благодаря компактному размеру и мощной емкости 5000 мАч это элегантное устройство идеально помещается в кармане или сумочке, предоставляя вам свободу оставаться на связи в любое время и в любом месте. Оснащенный технологиями Power Delivery (PD) и QUALCOMM QUICK CHARGE 3.0, Power Mini обеспечивает молниеносную зарядку совместимых устройств. Попрощайтесь с долгим временем ожидания и поприветствуйте эффективные зарядки, позволяющие вам наслаждаться днем ??с неудержимой энергией. Одной из выдающихся особенностей Power Mini является встроенный кабель USB-C. Больше никаких путаниц или поиска кабелей — просто подключите и заряжайте без усилий. Это воплощение удобства, гарантирующее бесперебойную зарядку каждый раз. Благодаря возможностям USB-C PD и быстрой зарядки 20 Вт Power Mini обеспечивает быстрое повышение мощности ваших устройств, позволяя вам вернуться к победе над своим днем ??в кратчайшие сроки.
Портативное зарядное устройство Momax IP130 1-Power Mini 3 в 1 White (IP130W) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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