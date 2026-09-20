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Внешний аккумулятор Digma DGPF20B, 20000мAч, черный (dgpf20b22pbk) купить с доставкой в Москве
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Внешний аккумулятор Digma DGPF20B, 20000мAч, черный (dgpf20b22pbk)

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Внешний аккумулятор Digma DGPF20B, 20000мAч, черный (dgpf20b22pbk) - фото 1
Внешний аккумулятор Digma DGPF20B, 20000мAч, черный (dgpf20b22pbk) - фото 2
Внешний аккумулятор Digma DGPF20B, 20000мAч, черный (dgpf20b22pbk) - фото 3
Внешний аккумулятор Digma DGPF20B, 20000мAч, черный (dgpf20b22pbk) - фото 4
Внешний аккумулятор Digma DGPF20B, 20000мAч, черный (dgpf20b22pbk) - фото 5
Внешний аккумулятор Digma DGPF20B, 20000мAч, черный (dgpf20b22pbk) - фото 6
Внешний аккумулятор Digma DGPF20B, 20000мAч, черный (dgpf20b22pbk) - фото 7
Внешний аккумулятор Digma DGPF20B, 20000мAч, черный (dgpf20b22pbk) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
черный
Емкость, mAh
20000
Макс. выходной ток, А
3
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
microUSB, USB Type C
Разъемы выход
2xUSB-A/USB-C
  • Внешний аккумулятор Digma DGPF20B, 20000мAч, черный (dgpf20b22pbk) - фото 1
  • Внешний аккумулятор Digma DGPF20B, 20000мAч, черный (dgpf20b22pbk) - фото 2
  • Внешний аккумулятор Digma DGPF20B, 20000мAч, черный (dgpf20b22pbk) - фото 3
  • Внешний аккумулятор Digma DGPF20B, 20000мAч, черный (dgpf20b22pbk) - фото 4
  • Внешний аккумулятор Digma DGPF20B, 20000мAч, черный (dgpf20b22pbk) - фото 5
  • Внешний аккумулятор Digma DGPF20B, 20000мAч, черный (dgpf20b22pbk) - фото 6
  • Внешний аккумулятор Digma DGPF20B, 20000мAч, черный (dgpf20b22pbk) - фото 7
  • Внешний аккумулятор Digma DGPF20B, 20000мAч, черный (dgpf20b22pbk) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679338
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
черный
Емкость, mAh
20000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
microUSB, USB Type C
Разъемы выход
2xUSB-A/USB-C
Габаритные размеры, мм
67.9х141.5х27.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
308

Описание товара Внешний аккумулятор Digma DGPF20B, 20000мAч, черный (dgpf20b22pbk)

Digma DGPF20B – портативный пауэрбанк с внушительной емкостью 20 000 мАч. Его хватит на несколько «заправок» смартфона, планшета и даже на зарядку ноутбука. Используйте два порта USB-A и один USB-C, чтобы заряжать одновременно три устройства. Внешний аккумулятор поможет всегда оставаться на связи и избежать ситуаций, когда у любимых гаджетов – смарт-часов или беспроводных наушников – полностью села батарея.

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Модель поддерживает быструю зарядку мощностью 22,5 Вт по современным стандартам Power Delivery 3.0 и Quick Charge 3.0. Сэкономьте ваше время, чтобы уделить внимание более важным задачам. Функция быстрой зарядки позволит оперативно подзарядить и сам аккумулятор. Для подпитки пауэрбанка предусмотрены два разъема: USB-C и microUSB. Используйте тот провод, который есть у вас под рукой.

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Удобный световой индикатор поможет определить уровень заряда аккумулятора. Встроенная защита от перегрева и короткого замыкания обеспечит безопасную эксплуатацию пауэрбанка и продлит срок службы устройства. Вес Digma DGPF20B составляет 398 г. Благодаря компактным для своей ёмкости размерам 141,5 х 67,9 х 27,6 мм модель легко поместится в небольшую сумку или карман рюкзака. Берите пауэрбанк с собой в дорогу, командировки и путешествия, чтобы иметь доступ к зарядке для гаджетов в любом месте.



Теги товара: На 20000 mAh

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Digma DGPF20B, 20000мAч, черный (dgpf20b22pbk)




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
черный
Емкость, mAh
20000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
microUSB, USB Type C
Разъемы выход
2xUSB-A/USB-C
Габаритные размеры, мм
67.9х141.5х27.6
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Digma DGPF20B – портативный пауэрбанк с внушительной емкостью 20 000 мАч. Его хватит на несколько «заправок» смартфона, планшета и даже на зарядку ноутбука. Используйте два порта USB-A и один USB-C, чтобы заряжать одновременно три устройства. Внешний аккумулятор поможет всегда оставаться на связи и избежать ситуаций, когда у любимых гаджетов – смарт-часов или беспроводных наушников – полностью села батарея.

\n\n

Модель поддерживает быструю зарядку мощностью 22,5 Вт по современным стандартам Power Delivery 3.0 и Quick Charge 3.0. Сэкономьте ваше время, чтобы уделить внимание более важным задачам. Функция быстрой зарядки позволит оперативно подзарядить и сам аккумулятор. Для подпитки пауэрбанка предусмотрены два разъема: USB-C и microUSB. Используйте тот провод, который есть у вас под рукой.

\n\n

Удобный световой индикатор поможет определить уровень заряда аккумулятора. Встроенная защита от перегрева и короткого замыкания обеспечит безопасную эксплуатацию пауэрбанка и продлит срок службы устройства. Вес Digma DGPF20B составляет 398 г. Благодаря компактным для своей ёмкости размерам 141,5 х 67,9 х 27,6 мм модель легко поместится в небольшую сумку или карман рюкзака. Берите пауэрбанк с собой в дорогу, командировки и путешествия, чтобы иметь доступ к зарядке для гаджетов в любом месте.



Теги товара: На 20000 mAh
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Отзывы


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