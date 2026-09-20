Описание товара Внешний аккумулятор Digma DGPF20B, 20000мAч, черный (dgpf20b22pbk)

Digma DGPF20B – портативный пауэрбанк с внушительной емкостью 20 000 мАч. Его хватит на несколько «заправок» смартфона, планшета и даже на зарядку ноутбука. Используйте два порта USB-A и один USB-C, чтобы заряжать одновременно три устройства. Внешний аккумулятор поможет всегда оставаться на связи и избежать ситуаций, когда у любимых гаджетов – смарт-часов или беспроводных наушников – полностью села батарея.







Модель поддерживает быструю зарядку мощностью 22,5 Вт по современным стандартам Power Delivery 3.0 и Quick Charge 3.0. Сэкономьте ваше время, чтобы уделить внимание более важным задачам. Функция быстрой зарядки позволит оперативно подзарядить и сам аккумулятор. Для подпитки пауэрбанка предусмотрены два разъема: USB-C и microUSB. Используйте тот провод, который есть у вас под рукой.







Удобный световой индикатор поможет определить уровень заряда аккумулятора. Встроенная защита от перегрева и короткого замыкания обеспечит безопасную эксплуатацию пауэрбанка и продлит срок службы устройства. Вес Digma DGPF20B составляет 398 г. Благодаря компактным для своей ёмкости размерам 141,5 х 67,9 х 27,6 мм модель легко поместится в небольшую сумку или карман рюкзака. Берите пауэрбанк с собой в дорогу, командировки и путешествия, чтобы иметь доступ к зарядке для гаджетов в любом месте.