Набор инструментов Gigant Professional GPS 101
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
монтажный набор
Количество предметов, шт
101
Инструменты в комплекте
молоток, отвёртки, пассатижи, трещотка
Кмоплектация
бита-адаптер для торцевых головок, рулетка, нож
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 679046
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
торцевые головки, биты
Область применения
монтажный набор
Количество предметов, шт
101
Инструменты в комплекте
молоток, отвёртки, пассатижи, трещотка
Кмоплектация
бита-адаптер для торцевых головок, рулетка, нож
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
10
Тип гаечных ключей
комбинированный
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
19
Количество имбусовых ключей
9
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество отверток, шт
6
Шлицы отверток
прямой (SL), крестообразный (PH)
Количество бит, шт
27
Тип бит
стандартные, для точных работ, с головками
Шлицы бит
Torx (T/TX)
Посадка бит
1/4 дюйм.
Количество торцевых головок, шт
28
Торцовые головки
торцевые, 6-гранные
Мин. размер торцевых головок, мм
4
Макс. размер торцевых головок, мм
32
Наконечники головок
6-гранный
Наконечники головок со вставками
4-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х34х9
Вес, кг.
7.98
Описание товара Набор инструментов Gigant Professional GPS 101
Набор инструментов Gigant Professional 1/2 и 1/4 дюйм. 101 предмет GPS 101 подходит для профессионального использования. Комплект предназначен для проведения демонтажных, монтажных и ремонтных работ, для эксплуатации в мастерских, сервисах и на станциях технического обслуживания. В наборе содержатся универсальные биты и головки, ключи, молоток, пассатижи, рулетка, бокорезы и прочие универсальные инструменты.
Смотрите также: Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Мультитулы, Наборы инструментов, Обдирочный инструмент, Паяльники, Системы хранения и транспортировки, Столярно-слесарный инструмент, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: с отвертками
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
торцевые головки, биты
Область применения
монтажный набор
Количество предметов, шт
101
Инструменты в комплекте
молоток, отвёртки, пассатижи, трещотка
Кмоплектация
бита-адаптер для торцевых головок, рулетка, нож
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
10
Тип гаечных ключей
комбинированный
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
19
Развернуть
Количество имбусовых ключей
9
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество отверток, шт
6
Шлицы отверток
прямой (SL), крестообразный (PH)
Количество бит, шт
27
Тип бит
стандартные, для точных работ, с головками
Шлицы бит
Torx (T/TX)
Посадка бит
1/4 дюйм.
Количество торцевых головок, шт
28
Торцовые головки
торцевые, 6-гранные
Мин. размер торцевых головок, мм
4
Макс. размер торцевых головок, мм
32
Наконечники головок
6-гранный
Наконечники головок со вставками
4-гранный
Страна производитель
Китай
Набор инструментов Gigant Professional 1/2 и 1/4 дюйм. 101 предмет GPS 101 подходит для профессионального использования. Комплект предназначен для проведения демонтажных, монтажных и ремонтных работ, для эксплуатации в мастерских, сервисах и на станциях технического обслуживания. В наборе содержатся универсальные биты и головки, ключи, молоток, пассатижи, рулетка, бокорезы и прочие универсальные инструменты.
Смотрите также: Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Мультитулы, Наборы инструментов, Обдирочный инструмент, Паяльники, Системы хранения и транспортировки, Столярно-слесарный инструмент, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: с отвертками
Смотрите также: Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Мультитулы, Наборы инструментов, Обдирочный инструмент, Паяльники, Системы хранения и транспортировки, Столярно-слесарный инструмент, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: с отвертками
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