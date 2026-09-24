Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X Drive, 216 предмета (27888-H216)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
применяется для работ с крепежом
Количество предметов, шт
216
Инструменты в комплекте
ключи имбусовые, ключи комбинированные, трещетки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 970 руб.
В наличии
Код товара: 695527
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17 970 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
биты, торцевые головки
Область применения
применяется для работ с крепежом
Количество предметов, шт
216
Инструменты в комплекте
ключи имбусовые, ключи комбинированные, трещетки
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
12
Количество имбусовых ключей
7
Количество имбусового ключа
7
Количество бит, шт
30
Тип бит
стандартные
Посадка бит
1/4 дюйма
Количество торцевых головок, шт
61
Торцовые головки
торцевые
Мин. размер торцевых головок, мм
4
Макс. размер торцевых головок, мм
32
Наконечники головок
6/12-гранные, Е-тип
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х40х12
Вес, кг.
11.2
Описание товара Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X Drive, 216 предмета (27888-H216)
Универсальный набор инструментов KRAFTOOL 27888-H216, предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений при ремонте автомобилей и других изделий. предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений при ремонте автомобилей и других изделий. Хромированное покрытие для защиты от коррозии. Многоступенчатая закалка для придания баланса прочности и твердости. Обладает высоким ресурсом даже при интенсивных работах.
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Теги товара: с торцевыми головками
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
биты, торцевые головки
Область применения
применяется для работ с крепежом
Количество предметов, шт
216
Инструменты в комплекте
ключи имбусовые, ключи комбинированные, трещетки
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
12
Количество имбусовых ключей
7
Количество имбусового ключа
7
Количество бит, шт
30
Тип бит
стандартные
Развернуть
Посадка бит
1/4 дюйма
Количество торцевых головок, шт
61
Торцовые головки
торцевые
Мин. размер торцевых головок, мм
4
Макс. размер торцевых головок, мм
32
Наконечники головок
6/12-гранные, Е-тип
Страна производитель
Китай
Универсальный набор инструментов KRAFTOOL 27888-H216, предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений при ремонте автомобилей и других изделий. предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений при ремонте автомобилей и других изделий. Хромированное покрытие для защиты от коррозии. Многоступенчатая закалка для придания баланса прочности и твердости. Обладает высоким ресурсом даже при интенсивных работах.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками
Теги товара: с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками
Теги товара: с торцевыми головками
Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X Drive, 216 предмета (27888-H216) - стоимость товара 17970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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