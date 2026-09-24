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Набор инструмента для крупногабаритной техникиЗУБР НКТ-26, 26 предметов, Профессионал (27660-H26) купить с доставкой в Москве
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Набор инструмента для крупногабаритной техникиЗУБР НКТ-26, 26 предметов, Профессионал (27660-H26)

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Набор инструмента для крупногабаритной техникиЗУБР НКТ-26, 26 предметов, Профессионал (27660-H26) - фото 1
Набор инструмента для крупногабаритной техникиЗУБР НКТ-26, 26 предметов, Профессионал (27660-H26) - фото 2
Набор инструмента для крупногабаритной техникиЗУБР НКТ-26, 26 предметов, Профессионал (27660-H26) - фото 3
Набор инструмента для крупногабаритной техникиЗУБР НКТ-26, 26 предметов, Профессионал (27660-H26) - фото 4
Набор инструмента для крупногабаритной техникиЗУБР НКТ-26, 26 предметов, Профессионал (27660-H26) - фото 5
Набор инструмента для крупногабаритной техникиЗУБР НКТ-26, 26 предметов, Профессионал (27660-H26) - фото 6
Набор инструмента для крупногабаритной техникиЗУБР НКТ-26, 26 предметов, Профессионал (27660-H26) - фото 7
Набор инструмента для крупногабаритной техникиЗУБР НКТ-26, 26 предметов, Профессионал (27660-H26) - фото 8
Набор инструмента для крупногабаритной техникиЗУБР НКТ-26, 26 предметов, Профессионал (27660-H26) - фото 9
Набор инструмента для крупногабаритной техникиЗУБР НКТ-26, 26 предметов, Профессионал (27660-H26) - фото 10
Набор инструмента для крупногабаритной техникиЗУБР НКТ-26, 26 предметов, Профессионал (27660-H26) - фото 11
Набор инструмента для крупногабаритной техникиЗУБР НКТ-26, 26 предметов, Профессионал (27660-H26) - фото 12
Набор инструмента для крупногабаритной техникиЗУБР НКТ-26, 26 предметов, Профессионал (27660-H26) - фото 13
Набор инструмента для крупногабаритной техникиЗУБР НКТ-26, 26 предметов, Профессионал (27660-H26) - фото 14
Набор инструмента для крупногабаритной техникиЗУБР НКТ-26, 26 предметов, Профессионал (27660-H26) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
26
Комплектация
торцовые головки 3/4? (21–50 мм, 17 шт.), торцовые головки 1? (55, 60, 65 мм, 3 шт.), Т?образный вороток 3/4?, трёхпозиционный переходник (3/4?F ? 1?M), удлинители трёхпозиционные (200 мм и 525 мм), головка трещотки 3/4?, Г?образный вороток (170 мм)
  • Набор инструмента для крупногабаритной техникиЗУБР НКТ-26, 26 предметов, Профессионал (27660-H26) - фото 1
  • Набор инструмента для крупногабаритной техникиЗУБР НКТ-26, 26 предметов, Профессионал (27660-H26) - фото 2
  • Набор инструмента для крупногабаритной техникиЗУБР НКТ-26, 26 предметов, Профессионал (27660-H26) - фото 3
  • Набор инструмента для крупногабаритной техникиЗУБР НКТ-26, 26 предметов, Профессионал (27660-H26) - фото 4
  • Набор инструмента для крупногабаритной техникиЗУБР НКТ-26, 26 предметов, Профессионал (27660-H26) - фото 5
  • Набор инструмента для крупногабаритной техникиЗУБР НКТ-26, 26 предметов, Профессионал (27660-H26) - фото 6
  • Набор инструмента для крупногабаритной техникиЗУБР НКТ-26, 26 предметов, Профессионал (27660-H26) - фото 7
  • Набор инструмента для крупногабаритной техникиЗУБР НКТ-26, 26 предметов, Профессионал (27660-H26) - фото 8
  • Набор инструмента для крупногабаритной техникиЗУБР НКТ-26, 26 предметов, Профессионал (27660-H26) - фото 9
  • Набор инструмента для крупногабаритной техникиЗУБР НКТ-26, 26 предметов, Профессионал (27660-H26) - фото 10
  • Набор инструмента для крупногабаритной техникиЗУБР НКТ-26, 26 предметов, Профессионал (27660-H26) - фото 11
  • Набор инструмента для крупногабаритной техникиЗУБР НКТ-26, 26 предметов, Профессионал (27660-H26) - фото 12
  • Набор инструмента для крупногабаритной техникиЗУБР НКТ-26, 26 предметов, Профессионал (27660-H26) - фото 13
  • Набор инструмента для крупногабаритной техникиЗУБР НКТ-26, 26 предметов, Профессионал (27660-H26) - фото 14
  • Набор инструмента для крупногабаритной техникиЗУБР НКТ-26, 26 предметов, Профессионал (27660-H26) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 710 руб. 
Начислим 284 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712485
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор инструмента для крупногабаритной техникиЗУБР НКТ-26, 26 предметов, Профессионал (27660-H26)
17 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
26
Комплектация
торцовые головки 3/4? (21–50 мм, 17 шт.), торцовые головки 1? (55, 60, 65 мм, 3 шт.), Т?образный вороток 3/4?, трёхпозиционный переходник (3/4?F ? 1?M), удлинители трёхпозиционные (200 мм и 525 мм), головка трещотки 3/4?, Г?образный вороток (170 мм)
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
0
Количество отверток, шт
0
Количество сверл (буров), шт
0
Количество бит, шт
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х32х13
Вес, кг.
18.1

Описание товара Набор инструмента для крупногабаритной техникиЗУБР НКТ-26, 26 предметов, Профессионал (27660-H26)

Набор ЗУБР НКТ?26 (27660?H26) — профессиональный комплект для работы с крупногабаритной техникой: рассчитан на высокие нагрузки и частую эксплуатацию. Предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений — например, при ремонте тяжёлой, сельскохозяйственной техники или промышленного оборудования. В наборе 26 предметов из хромованадиевой стали с хромированным покрытием и многоступенчатой закалкой — это повышает прочность и стойкость к коррозии. Профиль головок FLANK обеспечивает надёжный захват крепежа и снижает риск «слизывания» граней. Комплектация ориентирована на работу с крупным крепёжом: есть головки под присоединительные квадраты 3/4? (17 шт., от 21 до 50 мм) и 1? (3 шт., 55, 60, 65 мм), а также вспомогательные инструменты — Т?образный и Г?образный воротки, трещоточная головка 3/4?, двухпозиционные удлинители (200 и 525 мм) и переходник 3/4?F ? 1?M. Инструменты уложены в прочный пластиковый кейс (56?32?10,5 см) — удобно хранить и перевозить. Общий вес комплекта — около 18,1 кг. Набор не включает гаечные и имбусовые ключи, отвёртки и биты: это специализированный комплект торцевых головок и оснастки для тяжёлых работ.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные

Отзывы о товаре Набор инструмента для крупногабаритной техникиЗУБР НКТ-26, 26 предметов, Профессионал (27660-H26)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
26
Комплектация
торцовые головки 3/4? (21–50 мм, 17 шт.), торцовые головки 1? (55, 60, 65 мм, 3 шт.), Т?образный вороток 3/4?, трёхпозиционный переходник (3/4?F ? 1?M), удлинители трёхпозиционные (200 мм и 525 мм), головка трещотки 3/4?, Г?образный вороток (170 мм)
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
0
Количество отверток, шт
0
Количество сверл (буров), шт
0
Количество бит, шт
0
Страна производитель
Китай
Описание
Набор ЗУБР НКТ?26 (27660?H26) — профессиональный комплект для работы с крупногабаритной техникой: рассчитан на высокие нагрузки и частую эксплуатацию. Предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений — например, при ремонте тяжёлой, сельскохозяйственной техники или промышленного оборудования. В наборе 26 предметов из хромованадиевой стали с хромированным покрытием и многоступенчатой закалкой — это повышает прочность и стойкость к коррозии. Профиль головок FLANK обеспечивает надёжный захват крепежа и снижает риск «слизывания» граней. Комплектация ориентирована на работу с крупным крепёжом: есть головки под присоединительные квадраты 3/4? (17 шт., от 21 до 50 мм) и 1? (3 шт., 55, 60, 65 мм), а также вспомогательные инструменты — Т?образный и Г?образный воротки, трещоточная головка 3/4?, двухпозиционные удлинители (200 и 525 мм) и переходник 3/4?F ? 1?M. Инструменты уложены в прочный пластиковый кейс (56?32?10,5 см) — удобно хранить и перевозить. Общий вес комплекта — около 18,1 кг. Набор не включает гаечные и имбусовые ключи, отвёртки и биты: это специализированный комплект торцевых головок и оснастки для тяжёлых работ.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструмента для крупногабаритной техникиЗУБР НКТ-26, 26 предметов, Профессионал (27660-H26) - стоимость товара 17710 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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