Набор инструмента для крупногабаритной техникиЗУБР НКТ-26, 26 предметов, Профессионал (27660-H26)
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Характеристики
Описание товара Набор инструмента для крупногабаритной техникиЗУБР НКТ-26, 26 предметов, Профессионал (27660-H26)
Набор ЗУБР НКТ?26 (27660?H26) — профессиональный комплект для работы с крупногабаритной техникой: рассчитан на высокие нагрузки и частую эксплуатацию. Предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений — например, при ремонте тяжёлой, сельскохозяйственной техники или промышленного оборудования. В наборе 26 предметов из хромованадиевой стали с хромированным покрытием и многоступенчатой закалкой — это повышает прочность и стойкость к коррозии. Профиль головок FLANK обеспечивает надёжный захват крепежа и снижает риск «слизывания» граней. Комплектация ориентирована на работу с крупным крепёжом: есть головки под присоединительные квадраты 3/4? (17 шт., от 21 до 50 мм) и 1? (3 шт., 55, 60, 65 мм), а также вспомогательные инструменты — Т?образный и Г?образный воротки, трещоточная головка 3/4?, двухпозиционные удлинители (200 и 525 мм) и переходник 3/4?F ? 1?M. Инструменты уложены в прочный пластиковый кейс (56?32?10,5 см) — удобно хранить и перевозить. Общий вес комплекта — около 18,1 кг. Набор не включает гаечные и имбусовые ключи, отвёртки и биты: это специализированный комплект торцевых головок и оснастки для тяжёлых работ.
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Теги товара: универсальные
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Теги товара: универсальные
Отзывы о товаре Набор инструмента для крупногабаритной техникиЗУБР НКТ-26, 26 предметов, Профессионал (27660-H26)