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Набор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 101 предмет Gross (14151) купить с доставкой в Москве
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Набор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 101 предмет Gross (14151)

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Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 101 предмет Gross (14151) - фото 1
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 101 предмет Gross (14151) - фото 2
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 101 предмет Gross (14151) - фото 3
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 101 предмет Gross (14151) - фото 4
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 101 предмет Gross (14151) - фото 5
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 101 предмет Gross (14151) - фото 6
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 101 предмет Gross (14151) - фото 7
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 101 предмет Gross (14151) - фото 8
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 101 предмет Gross (14151) - фото 9
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 101 предмет Gross (14151) - фото 10
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 101 предмет Gross (14151) - фото 11
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 101 предмет Gross (14151) - фото 12
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 101 предмет Gross (14151) - фото 13
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 101 предмет Gross (14151) - фото 14
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 101 предмет Gross (14151) - фото 15
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 101 предмет Gross (14151) - фото 16
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 101 предмет Gross (14151) - фото 17
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 101 предмет Gross (14151) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
101
Комплектация
гибкий удлинитель для бит, переходник для головок, удлинитель для бит, шарнир карданный для головок
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  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 101 предмет Gross (14151) - фото 2
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 101 предмет Gross (14151) - фото 3
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 101 предмет Gross (14151) - фото 4
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 101 предмет Gross (14151) - фото 5
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 101 предмет Gross (14151) - фото 6
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 101 предмет Gross (14151) - фото 7
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 101 предмет Gross (14151) - фото 8
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 101 предмет Gross (14151) - фото 9
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 101 предмет Gross (14151) - фото 10
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 101 предмет Gross (14151) - фото 11
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 101 предмет Gross (14151) - фото 12
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 101 предмет Gross (14151) - фото 13
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 101 предмет Gross (14151) - фото 14
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 101 предмет Gross (14151) - фото 15
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 101 предмет Gross (14151) - фото 16
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 101 предмет Gross (14151) - фото 17
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 101 предмет Gross (14151) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 580 руб. 
Начислим 298 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649093
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Набор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 101 предмет Gross (14151)
18 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
101
Комплектация
гибкий удлинитель для бит, переходник для головок, удлинитель для бит, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Количество бит, шт
101
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х32х13
Вес, кг.
11.3

Описание товара Набор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 101 предмет Gross (14151)

Набор инструментов Gross 14151 включает в себя 101 предмет, в том числе ключи-трещотки из стали CrV со 120 зубьями, с присоединительным размером 1/4" и 1/2", а также разводной ключ и плоскогубцы. Инструменты используются для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, плоскогубцы служат для захвата и удержания деталей. Воротки, удлинители и карданные шарниры облегчают работу в стесненных условиях. Набор пригодится водителям, сотрудникам автосервисов, а также домашним мастерам.

Преимущества

  • Исключительная твердость и прочность — отвертки и биты изготовлены из японской легированной стали S2, остальные элементы набора выполнены из хромованадиевой стали.
  • Работа со значительным усилием — гаечные ключи с дополнительным ребром жесткости на корпусе и цельнокованые трещотки выдерживают высокие нагрузки.
  • Эффективность — удлинители снабжены профилем под гаечный ключ для увеличения крутящего момента.
  • Удобная работа с труднодоступными крепежами — гаечные ключи имеют изогнутый корпус, шаг трещоток составляет всего 3°.
  • Реверс — флажковые переключатели позволяют мгновенно изменять направление вращения трещоток.
  • Комфортный захват — благодаря антискользящим насечкам даже влажные или замасленные удлинители и торцевые головки не выскальзывают из рук.
  • Продуманная система хранения — набор поставляется в противоударном кейсе с металлическими застежками, каждый инструмент зафиксирован в ложементе.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: автомобильные

Отзывы о товаре Набор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 101 предмет Gross (14151)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
101
Комплектация
гибкий удлинитель для бит, переходник для головок, удлинитель для бит, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Количество бит, шт
101
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX)
Страна производитель
Китай
Описание

Набор инструментов Gross 14151 включает в себя 101 предмет, в том числе ключи-трещотки из стали CrV со 120 зубьями, с присоединительным размером 1/4" и 1/2", а также разводной ключ и плоскогубцы. Инструменты используются для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, плоскогубцы служат для захвата и удержания деталей. Воротки, удлинители и карданные шарниры облегчают работу в стесненных условиях. Набор пригодится водителям, сотрудникам автосервисов, а также домашним мастерам.

Преимущества

  • Исключительная твердость и прочность — отвертки и биты изготовлены из японской легированной стали S2, остальные элементы набора выполнены из хромованадиевой стали.
  • Работа со значительным усилием — гаечные ключи с дополнительным ребром жесткости на корпусе и цельнокованые трещотки выдерживают высокие нагрузки.
  • Эффективность — удлинители снабжены профилем под гаечный ключ для увеличения крутящего момента.
  • Удобная работа с труднодоступными крепежами — гаечные ключи имеют изогнутый корпус, шаг трещоток составляет всего 3°.
  • Реверс — флажковые переключатели позволяют мгновенно изменять направление вращения трещоток.
  • Комфортный захват — благодаря антискользящим насечкам даже влажные или замасленные удлинители и торцевые головки не выскальзывают из рук.
  • Продуманная система хранения — набор поставляется в противоударном кейсе с металлическими застежками, каждый инструмент зафиксирован в ложементе.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: автомобильные
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Отзывы


Набор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 101 предмет Gross (14151) – стоимость товара 18580 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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