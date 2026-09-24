Набор инструмента универсальный KRAFTOOL GRAND-99, 99 предметов (27978-H99)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
99
Инструменты в комплекте
отвертка, клещи
Комплектация
торцовые головки FLANK 1/4? (5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм), торцовые головки FLANK 1/2? (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм), биты 8 мм ? 30 мм (PH3, PH4, PZ3, PZ4, SL8, SL10, SL12, HEX7, HEX8, HEX10, HEX12, TORX40, TORX45, TORX50, TORX55, TORX60), биты (PH1, PH2, PH3, PH4, PZ3, PZ4, PZ5, PZ6, PZ7, PZ8, SL3, SL4, SL5, SL6, SL7, SL8, T10, T15, T20, T25), плоскогубцы 180 мм, бокорезы 160 мм, переставные клещи 250 мм, отвёртки SL5?75 мм, SL6?100 мм, SL6.5?150 мм, PH1?75
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 970 руб.
В наличии
Код товара: 712489
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17 970 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
99
Инструменты в комплекте
отвертка, клещи
Комплектация
торцовые головки FLANK 1/4? (5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм), торцовые головки FLANK 1/2? (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм), биты 8 мм ? 30 мм (PH3, PH4, PZ3, PZ4, SL8, SL10, SL12, HEX7, HEX8, HEX10, HEX12, TORX40, TORX45, TORX50, TORX55, TORX60), биты (PH1, PH2, PH3, PH4, PZ3, PZ4, PZ5, PZ6, PZ7, PZ8, SL3, SL4, SL5, SL6, SL7, SL8, T10, T15, T20, T25), плоскогубцы 180 мм, бокорезы 160 мм, переставные клещи 250 мм, отвёртки SL5?75 мм, SL6?100 мм, SL6.5?150 мм, PH1?75
Упаковка
ящик
Количество гаечных ключей, шт
99
Количество отверток, шт
6
Шлицы отверток
PH2, PH1
Количество сверл (буров), шт
0
Количество бит, шт
55
Шлицы бит
PH1, PH2, PH3, PH4, PZ3, PZ4, PZ5, PZ6, PZ7, PZ8, SL3, SL4, SL5, SL6, SL7, SL8, SL10, SL12, HEX7, HEX8, HEX10, HEX12, T10, T15, T20, T25, TORX40, TORX45, TORX50, TORX55, TORX60
Посадка бит
1/4 дюйма
Количество торцевых головок, шт
23
Торцовые головки
5 мм
Посадка головок
1/2 дюйма, 1/4 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х26х23
Вес, кг.
7.7
Описание товара Набор инструмента универсальный KRAFTOOL GRAND-99, 99 предметов (27978-H99)
KRAFTOOL GRAND?99 (27978?H99) — универсальный профессиональный набор из 99 предметов для слесарно?монтажных, ремонтных и сборочных работ. Подойдёт и для бытового использования, и для профессионального сервиса — например, в автомастерской или на стройке.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные, с отвертками
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
99
Инструменты в комплекте
отвертка, клещи
Комплектация
торцовые головки FLANK 1/4? (5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм), торцовые головки FLANK 1/2? (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм), биты 8 мм ? 30 мм (PH3, PH4, PZ3, PZ4, SL8, SL10, SL12, HEX7, HEX8, HEX10, HEX12, TORX40, TORX45, TORX50, TORX55, TORX60), биты (PH1, PH2, PH3, PH4, PZ3, PZ4, PZ5, PZ6, PZ7, PZ8, SL3, SL4, SL5, SL6, SL7, SL8, T10, T15, T20, T25), плоскогубцы 180 мм, бокорезы 160 мм, переставные клещи 250 мм, отвёртки SL5?75 мм, SL6?100 мм, SL6.5?150 мм, PH1?75
Упаковка
ящик
Количество гаечных ключей, шт
99
Количество отверток, шт
6
Шлицы отверток
PH2, PH1
Количество сверл (буров), шт
0
Количество бит, шт
55
Развернуть
Шлицы бит
PH1, PH2, PH3, PH4, PZ3, PZ4, PZ5, PZ6, PZ7, PZ8, SL3, SL4, SL5, SL6, SL7, SL8, SL10, SL12, HEX7, HEX8, HEX10, HEX12, T10, T15, T20, T25, TORX40, TORX45, TORX50, TORX55, TORX60
Посадка бит
1/4 дюйма
Количество торцевых головок, шт
23
Торцовые головки
5 мм
Посадка головок
1/2 дюйма, 1/4 дюйма
Страна производитель
Китай
KRAFTOOL GRAND?99 (27978?H99) — универсальный профессиональный набор из 99 предметов для слесарно?монтажных, ремонтных и сборочных работ. Подойдёт и для бытового использования, и для профессионального сервиса — например, в автомастерской или на стройке.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные, с отвертками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные, с отвертками
Набор инструмента универсальный KRAFTOOL GRAND-99, 99 предметов (27978-H99) – стоимость товара 17970 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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