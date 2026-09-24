Набор инструмента универсальный KRAFTOOL EXTREM-142, 142 предмета (27889-H142)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
142
Инструменты в комплекте
пассатижи
Комплектация
клещи переставные, молоток, пассатижи, трещотка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 400 руб.
В наличии
Код товара: 712486
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
20 400 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
142
Инструменты в комплекте
пассатижи
Комплектация
клещи переставные, молоток, пассатижи, трещотка
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
22
Тип гаечных ключей
комбинированные, рожковые, имбусовые
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
24
Количество имбусовых ключей
10
Имбусовые ключи в комплекте
H2.5, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14
Количество отверток, шт
7
Шлицы отверток
PH2, PH1
Количество сверл (буров), шт
0
Количество бит, шт
26
Шлицы бит
Torx (T10–T40), прямой шлиц (SL), шестигранник (H), крестообразный (PH, PZ)
Посадка бит
1/4 дюйма
Количество торцевых головок, шт
55
Торцовые головки
4 мм, 5 мм
Посадка головок
1/2 дюйма, 3/8 дюйма, 1/4 дюйма
Наконечники головок
6-гранный, Torx (T/TX), крестовой (PH), крестовой (PZ), прямой (SL)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х38х11
Вес, кг.
13.4
Описание товара Набор инструмента универсальный KRAFTOOL EXTREM-142, 142 предмета (27889-H142)
KRAFTOOL EXTREM?142 (27889?H142) — профессиональный универсальный набор из 142 предметов для слесарно?монтажных, авторемонтных и строительных работ. В наборе KRAFTOOL EXTREM?142 — 6 отвёрток (SL5.5?75, SL6.5?38, SL6.5?100, PH1?75, PH2?38, PH2?100 мм) плюс вороток?отвёртка 1/4? (150 мм). 26 бит (1/4? ? 25 мм): Torx (T10–T40), прямой шлиц (SL), шестигранник (H), крестообразный (PH, PZ). 55 торцевых головок: 12?гранные, FLANK, E?TORX, свечные с резиновой вставкой.
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Теги товара: универсальные, с отвертками
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
142
Инструменты в комплекте
пассатижи
Комплектация
клещи переставные, молоток, пассатижи, трещотка
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
22
Тип гаечных ключей
комбинированные, рожковые, имбусовые
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
24
Количество имбусовых ключей
10
Развернуть
Имбусовые ключи в комплекте
H2.5, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14
Количество отверток, шт
7
Шлицы отверток
PH2, PH1
Количество сверл (буров), шт
0
Количество бит, шт
26
Шлицы бит
Torx (T10–T40), прямой шлиц (SL), шестигранник (H), крестообразный (PH, PZ)
Посадка бит
1/4 дюйма
Количество торцевых головок, шт
55
Торцовые головки
4 мм, 5 мм
Посадка головок
1/2 дюйма, 3/8 дюйма, 1/4 дюйма
Наконечники головок
6-гранный, Torx (T/TX), крестовой (PH), крестовой (PZ), прямой (SL)
Страна производитель
Китай
KRAFTOOL EXTREM?142 (27889?H142) — профессиональный универсальный набор из 142 предметов для слесарно?монтажных, авторемонтных и строительных работ. В наборе KRAFTOOL EXTREM?142 — 6 отвёрток (SL5.5?75, SL6.5?38, SL6.5?100, PH1?75, PH2?38, PH2?100 мм) плюс вороток?отвёртка 1/4? (150 мм). 26 бит (1/4? ? 25 мм): Torx (T10–T40), прямой шлиц (SL), шестигранник (H), крестообразный (PH, PZ). 55 торцевых головок: 12?гранные, FLANK, E?TORX, свечные с резиновой вставкой.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные, с отвертками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные, с отвертками
Набор инструмента универсальный KRAFTOOL EXTREM-142, 142 предмета (27889-H142) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 20400 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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