Top.Mail.Ru
Набор инструментов, 1/2",3/8", 1/4", CrV, пластиковый кейс 142 предмета Stels (14107) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор инструментов, 1/2",3/8", 1/4", CrV, пластиковый кейс 142 предмета Stels (14107)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор инструментов, 1/2&quot;,3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 142 предмета Stels (14107) - фото 1
Набор инструментов, 1/2&quot;,3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 142 предмета Stels (14107) - фото 2
Набор инструментов, 1/2&quot;,3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 142 предмета Stels (14107) - фото 3
Набор инструментов, 1/2&quot;,3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 142 предмета Stels (14107) - фото 4
Набор инструментов, 1/2&quot;,3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 142 предмета Stels (14107) - фото 5
Набор инструментов, 1/2&quot;,3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 142 предмета Stels (14107) - фото 6
Набор инструментов, 1/2&quot;,3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 142 предмета Stels (14107) - фото 7
Набор инструментов, 1/2&quot;,3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 142 предмета Stels (14107) - фото 8
Набор инструментов, 1/2&quot;,3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 142 предмета Stels (14107) - фото 9
Набор инструментов, 1/2&quot;,3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 142 предмета Stels (14107) - фото 10
Набор инструментов, 1/2&quot;,3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 142 предмета Stels (14107) - фото 11
Набор инструментов, 1/2&quot;,3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 142 предмета Stels (14107) - фото 12
Набор инструментов, 1/2&quot;,3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 142 предмета Stels (14107) - фото 13
Набор инструментов, 1/2&quot;,3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 142 предмета Stels (14107) - фото 14
Набор инструментов, 1/2&quot;,3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 142 предмета Stels (14107) - фото 15
Набор инструментов, 1/2&quot;,3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 142 предмета Stels (14107) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
142
Комплектация
гибкий удлинитель для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок, гибкий удлинитель для головокудлинитель для головокшарнир карданный для головок, удлинитель для головок, гибкий удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
  • Набор инструментов, 1/2&quot;,3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 142 предмета Stels (14107) - фото 1
  • Набор инструментов, 1/2&quot;,3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 142 предмета Stels (14107) - фото 2
  • Набор инструментов, 1/2&quot;,3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 142 предмета Stels (14107) - фото 3
  • Набор инструментов, 1/2&quot;,3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 142 предмета Stels (14107) - фото 4
  • Набор инструментов, 1/2&quot;,3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 142 предмета Stels (14107) - фото 5
  • Набор инструментов, 1/2&quot;,3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 142 предмета Stels (14107) - фото 6
  • Набор инструментов, 1/2&quot;,3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 142 предмета Stels (14107) - фото 7
  • Набор инструментов, 1/2&quot;,3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 142 предмета Stels (14107) - фото 8
  • Набор инструментов, 1/2&quot;,3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 142 предмета Stels (14107) - фото 9
  • Набор инструментов, 1/2&quot;,3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 142 предмета Stels (14107) - фото 10
  • Набор инструментов, 1/2&quot;,3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 142 предмета Stels (14107) - фото 11
  • Набор инструментов, 1/2&quot;,3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 142 предмета Stels (14107) - фото 12
  • Набор инструментов, 1/2&quot;,3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 142 предмета Stels (14107) - фото 13
  • Набор инструментов, 1/2&quot;,3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 142 предмета Stels (14107) - фото 14
  • Набор инструментов, 1/2&quot;,3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 142 предмета Stels (14107) - фото 15
  • Набор инструментов, 1/2&quot;,3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 142 предмета Stels (14107) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 450 руб. 
Начислим 280 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649089
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор инструментов, 1/2",3/8", 1/4", CrV, пластиковый кейс 142 предмета Stels (14107)
17 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
142
Комплектация
гибкий удлинитель для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок, гибкий удлинитель для головокудлинитель для головокшарнир карданный для головок, удлинитель для головок, гибкий удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
комбинированный, накидной, рожковый, трещоточный, шарнирный, комбинированный, рожковый, трещоточный, шарнирный
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Шлицы отверток
SL3
Количество бит, шт
142
Наконечники головок
6-гранный
Наконечники головок со вставками
12-гранная звёздочка (M/SP), 6-гранный, Torx (E), 6-гранный, 12-гранная звёздочка (M/SP), Torx €
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х39х10
Вес, кг.
14.29

Описание товара Набор инструментов, 1/2",3/8", 1/4", CrV, пластиковый кейс 142 предмета Stels (14107)

Набор инструментов Stels 14107 в ударопрочным пластиковом кейсе состоит из 142 предметов с присоединительными квадратами 1/2?, 1/4? и 3/8?, из стали CrV и S2, и предназначен для выполнения слесарно-монтажных работ. Включает инструменты и насадки для работы с резьбовыми крепежами, а также удлинители (в том числе гибкий) и воротки, облегчающие работу в труднодоступных местах. Молоток, плоскогубцы и переставные клещи расширяют возможности использования набора. Набор предназначен для профессионального использования в автомастерской, будет полезен и для решения бытовых задач.

Преимущества

  • Устойчивость к высоким нагрузкам — инструменты изготовлены из высокопрочной закаленной стали CrV, отвертки и биты-вставки выполнены из японской легированной стали S2.
  • Устойчивость к коррозии — на инструменты нанесено защитное покрытие "матовый хром".
  • Прочность — комбинированные ключи из закаленной хромованадиевой стали выдерживают интенсивное использование.
  • Комфортная работа в труднодоступных местах — в набор входят ключи-трещотки с 72 зубьями, рабочий шаг составляет всего 5°.
  • Быстрый переход от одной задачи к другой — все трещотки имеют функцию быстрого сброса и металлический переключатель реверса.
  • Безопасное хранение и транспортировка — набор поставляется в ударопрочном пластиковом кейсе с металлическими замками.
  • Продуманная система хранения — элементы набора надежно зафиксированы в ложементе кейса.
  • Высокое качество — инструменты Stels произведены с соблюдением всех технологических норм, на торцевые головки с квадратом 1/2? и комбинированные ключи предоставляется ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: автомобильные

Отзывы о товаре Набор инструментов, 1/2",3/8", 1/4", CrV, пластиковый кейс 142 предмета Stels (14107)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
142
Комплектация
гибкий удлинитель для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок, гибкий удлинитель для головокудлинитель для головокшарнир карданный для головок, удлинитель для головок, гибкий удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
комбинированный, накидной, рожковый, трещоточный, шарнирный, комбинированный, рожковый, трещоточный, шарнирный
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Шлицы отверток
SL3
Количество бит, шт
142
Наконечники головок
6-гранный
Наконечники головок со вставками
12-гранная звёздочка (M/SP), 6-гранный, Torx (E), 6-гранный, 12-гранная звёздочка (M/SP), Torx €
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Набор инструментов Stels 14107 в ударопрочным пластиковом кейсе состоит из 142 предметов с присоединительными квадратами 1/2?, 1/4? и 3/8?, из стали CrV и S2, и предназначен для выполнения слесарно-монтажных работ. Включает инструменты и насадки для работы с резьбовыми крепежами, а также удлинители (в том числе гибкий) и воротки, облегчающие работу в труднодоступных местах. Молоток, плоскогубцы и переставные клещи расширяют возможности использования набора. Набор предназначен для профессионального использования в автомастерской, будет полезен и для решения бытовых задач.

Преимущества

  • Устойчивость к высоким нагрузкам — инструменты изготовлены из высокопрочной закаленной стали CrV, отвертки и биты-вставки выполнены из японской легированной стали S2.
  • Устойчивость к коррозии — на инструменты нанесено защитное покрытие "матовый хром".
  • Прочность — комбинированные ключи из закаленной хромованадиевой стали выдерживают интенсивное использование.
  • Комфортная работа в труднодоступных местах — в набор входят ключи-трещотки с 72 зубьями, рабочий шаг составляет всего 5°.
  • Быстрый переход от одной задачи к другой — все трещотки имеют функцию быстрого сброса и металлический переключатель реверса.
  • Безопасное хранение и транспортировка — набор поставляется в ударопрочном пластиковом кейсе с металлическими замками.
  • Продуманная система хранения — элементы набора надежно зафиксированы в ложементе кейса.
  • Высокое качество — инструменты Stels произведены с соблюдением всех технологических норм, на торцевые головки с квадратом 1/2? и комбинированные ключи предоставляется ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: автомобильные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов, 1/2",3/8", 1/4", CrV, пластиковый кейс 142 предмета Stels (14107) - стоимость товара 17450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...