Mari Boine & Bugge Wesseltoft - Amame (0709388069394) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mari Boine, Bugge Wesseltoft
Альбом (сингл)
Amame
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб.
В наличии
Код товара: 676274
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Характеристики
Бренд
By Norse
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
By Norse
Barcode
[0709388069394]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mari Boine, Bugge Wesseltoft
Альбом (сингл)
Amame
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Amame javkat (so we dont fade), Alit alihasta aliha (blue shines the blue), Don oidnet mu sielu (you saw my soul), 4Elle, Cixadan gahpiriin (my head holds high the horned hat), Eadnan bakti (to woman), If tomorrows mine, Miha (i stand tall), Jearrat biekkas (to ask the wind), Leat go don dies (will you be there), Mu oappa niegus (in my sisters dream)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Норвегия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Mari Boine & Bugge Wesseltoft - Amame (0709388069394) виниловая пластинка
Альбом саами-норвежской фолк-артистки Мари Бойне.. Знаменитая саами-норвежская фолк-артистка Мари Бойне известна как новатор в жанрах, склонный к джазу, фолку, року и мировой музыке. Спустя пять лет она возвращается с новым альбомом и вновь открывает в себе нечто совершенно отличное от всего, что было слышно раньше. Альбом Amame, написанный ею совместно с норвежским джазовым исполнителем Бугге Вессельтофтом, демонстрирует другую, более зрелую Мари Бойне в сопровождении тонкой и чувствительной фортепианной игры Вессельтофта. Серьезные и глубокие песни в исполнении Бойне рассказывают о любви, человеческой уязвимости, несправедливости и борьбе, но также о гордости и достоинстве.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
By Norse
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
By Norse
Barcode
[0709388069394]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mari Boine, Bugge Wesseltoft
Альбом (сингл)
Amame
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Amame javkat (so we dont fade), Alit alihasta aliha (blue shines the blue), Don oidnet mu sielu (you saw my soul), 4Elle, Cixadan gahpiriin (my head holds high the horned hat), Eadnan bakti (to woman), If tomorrows mine, Miha (i stand tall), Jearrat biekkas (to ask the wind), Leat go don dies (will you be there), Mu oappa niegus (in my sisters dream)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Норвегия
Альбом саами-норвежской фолк-артистки Мари Бойне.. Знаменитая саами-норвежская фолк-артистка Мари Бойне известна как новатор в жанрах, склонный к джазу, фолку, року и мировой музыке. Спустя пять лет она возвращается с новым альбомом и вновь открывает в себе нечто совершенно отличное от всего, что было слышно раньше. Альбом Amame, написанный ею совместно с норвежским джазовым исполнителем Бугге Вессельтофтом, демонстрирует другую, более зрелую Мари Бойне в сопровождении тонкой и чувствительной фортепианной игры Вессельтофта. Серьезные и глубокие песни в исполнении Бойне рассказывают о любви, человеческой уязвимости, несправедливости и борьбе, но также о гордости и достоинстве.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Mari Boine & Bugge Wesseltoft - Amame (0709388069394) виниловая пластинка - стоимость товара 5210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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