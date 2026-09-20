Top.Mail.Ru
Материнская плата Biostar A520MT купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Материнская плата Biostar A520MT

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Материнская плата Biostar A520MT - фото 1
Материнская плата Biostar A520MT - фото 2
Материнская плата Biostar A520MT - фото 3
Материнская плата Biostar A520MT - фото 4
Материнская плата Biostar A520MT - фото 5
Материнская плата Biostar A520MT - фото 6
Материнская плата Biostar A520MT - фото 7
Материнская плата Biostar A520MT - фото 8
Материнская плата Biostar A520MT - фото 9
Материнская плата Biostar A520MT - фото 10
Материнская плата Biostar A520MT - фото 11
Материнская плата Biostar A520MT - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD A520
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
3.0
  • Материнская плата Biostar A520MT - фото 1
  • Материнская плата Biostar A520MT - фото 2
  • Материнская плата Biostar A520MT - фото 3
  • Материнская плата Biostar A520MT - фото 4
  • Материнская плата Biostar A520MT - фото 5
  • Материнская плата Biostar A520MT - фото 6
  • Материнская плата Biostar A520MT - фото 7
  • Материнская плата Biostar A520MT - фото 8
  • Материнская плата Biostar A520MT - фото 9
  • Материнская плата Biostar A520MT - фото 10
  • Материнская плата Biostar A520MT - фото 11
  • Материнская плата Biostar A520MT - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
5 060 руб.  7 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675820
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Biostar
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
22.1
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD A520
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
4933 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
3.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
Слотов PCI
0
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мб/с)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х25х16
Вес, г.
725

Описание товара Материнская плата Biostar A520MT

Представляем вам материнскую плату Biostar A520MT – надежное и мощное устройство, которое станет идеальным основанием для сборки вашего игрового или рабочего компьютера. Эта материнская плата оснащена современными технологиями и функциями, которые обеспечат стабильную работу вашей системы и позволят наслаждаться высокой производительностью. Biostar A520MT поддерживает процессоры с разъемом AM4, что позволяет вам выбирать из широкого ассортимента процессоров AMD для создания мощной системы. Чипсет AMD A520 обеспечивает высокую производительность и отличную совместимость с современными комплектующими.



Теги товара: micro-atx, сокет am4, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Biostar A520MT




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Biostar
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
22.1
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD A520
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Развернуть
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
4933 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
3.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
Слотов PCI
0
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мб/с)
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вам материнскую плату Biostar A520MT – надежное и мощное устройство, которое станет идеальным основанием для сборки вашего игрового или рабочего компьютера. Эта материнская плата оснащена современными технологиями и функциями, которые обеспечат стабильную работу вашей системы и позволят наслаждаться высокой производительностью. Biostar A520MT поддерживает процессоры с разъемом AM4, что позволяет вам выбирать из широкого ассортимента процессоров AMD для создания мощной системы. Чипсет AMD A520 обеспечивает высокую производительность и отличную совместимость с современными комплектующими.


Теги товара: micro-atx, сокет am4, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Biostar A520MT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...