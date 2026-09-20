Материнская плата Biostar A520MT
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Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD A520
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
3.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%5 060 руб. 7 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675820
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
22.1
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD A520
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
4933 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
3.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
Слотов PCI
0
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мб/с)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х25х16
Вес, г.
725
Описание товара Материнская плата Biostar A520MT
Представляем вам материнскую плату Biostar A520MT – надежное и мощное устройство, которое станет идеальным основанием для сборки вашего игрового или рабочего компьютера. Эта материнская плата оснащена современными технологиями и функциями, которые обеспечат стабильную работу вашей системы и позволят наслаждаться высокой производительностью. Biostar A520MT поддерживает процессоры с разъемом AM4, что позволяет вам выбирать из широкого ассортимента процессоров AMD для создания мощной системы. Чипсет AMD A520 обеспечивает высокую производительность и отличную совместимость с современными комплектующими.
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Бренд
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
22.1
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD A520
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Развернуть
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
4933 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
3.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
Слотов PCI
0
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мб/с)
Страна производитель
Китай
Представляем вам материнскую плату Biostar A520MT – надежное и мощное устройство, которое станет идеальным основанием для сборки вашего игрового или рабочего компьютера. Эта материнская плата оснащена современными технологиями и функциями, которые обеспечат стабильную работу вашей системы и позволят наслаждаться высокой производительностью. Biostar A520MT поддерживает процессоры с разъемом AM4, что позволяет вам выбирать из широкого ассортимента процессоров AMD для создания мощной системы. Чипсет AMD A520 обеспечивает высокую производительность и отличную совместимость с современными комплектующими.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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