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Соты Godox QR-P150T-G для QR-P150T купить с доставкой в Москве
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Соты Godox QR-P150T-G для QR-P150T

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Соты Godox QR-P150T-G для QR-P150T - фото 1
Соты Godox QR-P150T-G для QR-P150T - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соты
  • Соты Godox QR-P150T-G для QR-P150T - фото 1
  • Соты Godox QR-P150T-G для QR-P150T - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675506
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Соты
Форма
Круглая
Габаритные размеры, см
30х13х4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х13х4
Вес, г.
500

Описание товара Соты Godox QR-P150T-G для QR-P150T

Соты Godox QR-P150T-G – это тканевая сотовая насадка диаметром 150 см для быстроскладного параболического софтбокса Godox QR-P150T. Соты ограничивают световой поток – делают его более узким, оставляя только параллельные лучи, что позволяет сделать освещение более контрастным.

Отзывы о товаре Соты Godox QR-P150T-G для QR-P150T




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Соты
Форма
Круглая
Габаритные размеры, см
30х13х4
Страна производитель
Китай
Описание
Соты Godox QR-P150T-G – это тканевая сотовая насадка диаметром 150 см для быстроскладного параболического софтбокса Godox QR-P150T. Соты ограничивают световой поток – делают его более узким, оставляя только параллельные лучи, что позволяет сделать освещение более контрастным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Соты Godox QR-P150T-G для QR-P150T - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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