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Софтбокс Falcon Eyes FastBox 6090 BW быстроскладной (уценка 02) купить с доставкой в Москве
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Софтбокс Falcon Eyes FastBox 6090 BW быстроскладной (уценка 02)

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Софтбокс Falcon Eyes FastBox 6090 BW быстроскладной (уценка 02) - фото 1
Софтбокс Falcon Eyes FastBox 6090 BW быстроскладной (уценка 02) - фото 2
Софтбокс Falcon Eyes FastBox 6090 BW быстроскладной (уценка 02) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбокс
  • Софтбокс Falcon Eyes FastBox 6090 BW быстроскладной (уценка 02) - фото 1
  • Софтбокс Falcon Eyes FastBox 6090 BW быстроскладной (уценка 02) - фото 2
  • Софтбокс Falcon Eyes FastBox 6090 BW быстроскладной (уценка 02) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700636
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Софтбокс
Размеры в упаковке, см
90х20х20
Вес, кг.
1

Описание товара Софтбокс Falcon Eyes FastBox 6090 BW быстроскладной (уценка 02)

Софтбокс Falcon Eyes FastBox 6090 BW – быстроскладной софтбокс размером 60х90 см и глубиной 40 см. Благодаря сменному байонету Bowens, он совместим с широким спектром студийных вспышек и светодиодных моноблоков, что делает его универсальным инструментом для различных съемочных задач. Быстроскладная конструкция позволяет компактно хранить и транспортировать софтбокс, а также быстро подготовить его к работе.

Отзывы о товаре Софтбокс Falcon Eyes FastBox 6090 BW быстроскладной (уценка 02)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Софтбокс
Описание
Софтбокс Falcon Eyes FastBox 6090 BW – быстроскладной софтбокс размером 60х90 см и глубиной 40 см. Благодаря сменному байонету Bowens, он совместим с широким спектром студийных вспышек и светодиодных моноблоков, что делает его универсальным инструментом для различных съемочных задач. Быстроскладная конструкция позволяет компактно хранить и транспортировать софтбокс, а также быстро подготовить его к работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Софтбокс Falcon Eyes FastBox 6090 BW быстроскладной (уценка 02) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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