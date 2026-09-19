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Софтбокс Godox SFGV8080 для накамерных вспышек с сотами купить с доставкой в Москве
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Софтбокс Godox SFGV8080 для накамерных вспышек с сотами

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Софтбокс Godox SFGV8080 для накамерных вспышек с сотами - фото 1
Софтбокс Godox SFGV8080 для накамерных вспышек с сотами - фото 2
Софтбокс Godox SFGV8080 для накамерных вспышек с сотами - фото 3
Софтбокс Godox SFGV8080 для накамерных вспышек с сотами - фото 4
Софтбокс Godox SFGV8080 для накамерных вспышек с сотами - фото 5
Софтбокс Godox SFGV8080 для накамерных вспышек с сотами - фото 6
Софтбокс Godox SFGV8080 для накамерных вспышек с сотами - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбокс
Байонет
Bowens
  • Софтбокс Godox SFGV8080 для накамерных вспышек с сотами - фото 1
  • Софтбокс Godox SFGV8080 для накамерных вспышек с сотами - фото 2
  • Софтбокс Godox SFGV8080 для накамерных вспышек с сотами - фото 3
  • Софтбокс Godox SFGV8080 для накамерных вспышек с сотами - фото 4
  • Софтбокс Godox SFGV8080 для накамерных вспышек с сотами - фото 5
  • Софтбокс Godox SFGV8080 для накамерных вспышек с сотами - фото 6
  • Софтбокс Godox SFGV8080 для накамерных вспышек с сотами - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 363123
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Софтбокс
Форма
квадрат
Байонет
Bowens
Габаритные размеры, см
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х26х14
Вес, кг.
1.6

Описание товара Софтбокс Godox SFGV8080 для накамерных вспышек с сотами

Софтбокс Godox SFGV8080 (80x80cm) предназначен для использования с накамерной вспышкой и разработан для фотографов, работающих на выездных фотосъемках «в полях», а также для использования в небольших фотостудиях и домашних условиях. Комплект, состоящий из софтбокса, тканевого рассеивателя и кронштейна-адаптера S, упакован в прочную компактную сумку размером 28х23х14 см – отлично подходящую для переноски и для хранения.

Отзывы о товаре Софтбокс Godox SFGV8080 для накамерных вспышек с сотами




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Софтбокс
Форма
квадрат
Байонет
Bowens
Габаритные размеры, см
80
Страна производитель
Китай
Описание
Софтбокс Godox SFGV8080 (80x80cm) предназначен для использования с накамерной вспышкой и разработан для фотографов, работающих на выездных фотосъемках «в полях», а также для использования в небольших фотостудиях и домашних условиях. Комплект, состоящий из софтбокса, тканевого рассеивателя и кронштейна-адаптера S, упакован в прочную компактную сумку размером 28х23х14 см – отлично подходящую для переноски и для хранения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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