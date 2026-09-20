Софтбокс Godox LD-SG150R для LD150R
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбоксы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 538432
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Софтбоксы
Форма
прямоугольный
Габаритные размеры, см
86х45х30 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
91х39х7
Вес, кг.
1
Описание товара Софтбокс Godox LD-SG150R для LD150R
Софтбокс Godox LD-SG150R предназначен для установки на светодиодный осветитель LD150R, размер софтбокса 86х45 см, глубина 30 см. Софтбокс может использоваться для самых различных задач - портретная съемка, предметная съемка, съемка интервью и т.д. Софтбокс устанавливается на раме осветителя с помощью «липучек». Серебристые внутренние стенки софтбокса направляют весь световой поток на рассеиватель, который, благодаря большой площади, формирует равномерный и мягкий светотеневой рисунок. Тканевая сотовая насадка обеспечивает более направленный световой пучок для контрастного освещения.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Софтбоксы
Форма
прямоугольный
Габаритные размеры, см
86х45х30 см
Страна производитель
Китай
Софтбокс Godox LD-SG150R предназначен для установки на светодиодный осветитель LD150R, размер софтбокса 86х45 см, глубина 30 см. Софтбокс может использоваться для самых различных задач - портретная съемка, предметная съемка, съемка интервью и т.д. Софтбокс устанавливается на раме осветителя с помощью «липучек». Серебристые внутренние стенки софтбокса направляют весь световой поток на рассеиватель, который, благодаря большой площади, формирует равномерный и мягкий светотеневой рисунок. Тканевая сотовая насадка обеспечивает более направленный световой пучок для контрастного освещения.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Софтбокс Godox LD-SG150R для LD150R - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Софтбокс Godox LD-SG150R для LD150R