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Октобокс Falcon Eyes FEA-OBII 9 BW купить с доставкой в Москве
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Октобокс Falcon Eyes FEA-OBII 9 BW

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Октобокс Falcon Eyes FEA-OBII 9 BW - фото 1
Октобокс Falcon Eyes FEA-OBII 9 BW - фото 2
Октобокс Falcon Eyes FEA-OBII 9 BW - фото 3
Октобокс Falcon Eyes FEA-OBII 9 BW - фото 4
Октобокс Falcon Eyes FEA-OBII 9 BW - фото 5
Октобокс Falcon Eyes FEA-OBII 9 BW - фото 6
Октобокс Falcon Eyes FEA-OBII 9 BW - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбоксы
Байонет
Bowens
  • Октобокс Falcon Eyes FEA-OBII 9 BW - фото 1
  • Октобокс Falcon Eyes FEA-OBII 9 BW - фото 2
  • Октобокс Falcon Eyes FEA-OBII 9 BW - фото 3
  • Октобокс Falcon Eyes FEA-OBII 9 BW - фото 4
  • Октобокс Falcon Eyes FEA-OBII 9 BW - фото 5
  • Октобокс Falcon Eyes FEA-OBII 9 BW - фото 6
  • Октобокс Falcon Eyes FEA-OBII 9 BW - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538379
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Характеристики

Бренд
Falcon
Тип товара
Софтбоксы
Форма
купол
Байонет
Bowens
Габаритные размеры, см
62х25х6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х25х6
Вес, кг.
1.1

Описание товара Октобокс Falcon Eyes FEA-OBII 9 BW

Октобокс FEA-OBII 9 BW – новый световой восьмиугольный модификатор-софтбокс Falcon Eyes для управления световым потоком от импульсных вспышек и светодиодных LED осветителей с байонетом Bowens. Октобокс помогает создать мягкое рассеянное освещение, предотвращая появление глубоких теней или бликов. Закрытая конструкция позволяет получить равномерный направленный поток света и избежать нежелательных потерь светового потока. Софтбоксы дают «живой» блик в глазах и на поверхностях объекта, имитирующий естественное освещение. Благодаря универсальности и компактности, софтбоксы серии Falcon Eyes FEA-OBII BW могут использоваться в студии и на улице. Октобоксы формы подойдут для использования в портретной и предметной фотографии, форма сформированного светового пятна близка к круглой форме. Диаметр софтбокса 90см. Световой модификатор состоит из тента-отражателя, внешнего и внутреннего тканевых рассеивателей (диффузоров), байонетного кольца (крепления) и восьми стальных спиц. В комплект также входит чехол для хранения и транспортировки софтбокса.

Отзывы о товаре Октобокс Falcon Eyes FEA-OBII 9 BW




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Характеристики
Бренд
Falcon
Тип товара
Софтбоксы
Форма
купол
Байонет
Bowens
Габаритные размеры, см
62х25х6
Страна производитель
Китай
Описание
Октобокс FEA-OBII 9 BW – новый световой восьмиугольный модификатор-софтбокс Falcon Eyes для управления световым потоком от импульсных вспышек и светодиодных LED осветителей с байонетом Bowens. Октобокс помогает создать мягкое рассеянное освещение, предотвращая появление глубоких теней или бликов. Закрытая конструкция позволяет получить равномерный направленный поток света и избежать нежелательных потерь светового потока. Софтбоксы дают «живой» блик в глазах и на поверхностях объекта, имитирующий естественное освещение. Благодаря универсальности и компактности, софтбоксы серии Falcon Eyes FEA-OBII BW могут использоваться в студии и на улице. Октобоксы формы подойдут для использования в портретной и предметной фотографии, форма сформированного светового пятна близка к круглой форме. Диаметр софтбокса 90см. Световой модификатор состоит из тента-отражателя, внешнего и внутреннего тканевых рассеивателей (диффузоров), байонетного кольца (крепления) и восьми стальных спиц. В комплект также входит чехол для хранения и транспортировки софтбокса.
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