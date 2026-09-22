Top.Mail.Ru
Софтбокс Falcon Eyes SBQ-SBII 2090 BW купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Софтбокс Falcon Eyes SBQ-SBII 2090 BW

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Софтбокс Falcon Eyes SBQ-SBII 2090 BW - фото 1
Софтбокс Falcon Eyes SBQ-SBII 2090 BW - фото 2
Софтбокс Falcon Eyes SBQ-SBII 2090 BW - фото 3
Софтбокс Falcon Eyes SBQ-SBII 2090 BW - фото 4
Софтбокс Falcon Eyes SBQ-SBII 2090 BW - фото 5
Софтбокс Falcon Eyes SBQ-SBII 2090 BW - фото 6
Софтбокс Falcon Eyes SBQ-SBII 2090 BW - фото 7
Софтбокс Falcon Eyes SBQ-SBII 2090 BW - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Байонет
Bowens
  • Софтбокс Falcon Eyes SBQ-SBII 2090 BW - фото 1
  • Софтбокс Falcon Eyes SBQ-SBII 2090 BW - фото 2
  • Софтбокс Falcon Eyes SBQ-SBII 2090 BW - фото 3
  • Софтбокс Falcon Eyes SBQ-SBII 2090 BW - фото 4
  • Софтбокс Falcon Eyes SBQ-SBII 2090 BW - фото 5
  • Софтбокс Falcon Eyes SBQ-SBII 2090 BW - фото 6
  • Софтбокс Falcon Eyes SBQ-SBII 2090 BW - фото 7
  • Софтбокс Falcon Eyes SBQ-SBII 2090 BW - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722536
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Форма
стрипбокс
Диаметр байонетного кольца, мм
144
Мощность светодиодного источника света
до 2400 Вт
Мощность галогенового источника света
до 1000 Вт
Байонет
Bowens
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х26х5
Вес, кг.
1.2

Описание товара Софтбокс Falcon Eyes SBQ-SBII 2090 BW

Falcon Eyes SBQ-SBII 2090 BW - световой модификатор для студийных приборов сбайонетом Bowens, предназначен для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Размер софтбокса (стрипбокса) 20х90 см, глубина 40 см. Жаропрочный софтбокс серии SBQ-SBII может использоваться со студийными вспышками, светодиодными источниками мощностью до 2400 Вт или галогеновыми источниками мощностью до 1000 Вт.

Отзывы о товаре Софтбокс Falcon Eyes SBQ-SBII 2090 BW




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Форма
стрипбокс
Диаметр байонетного кольца, мм
144
Мощность светодиодного источника света
до 2400 Вт
Мощность галогенового источника света
до 1000 Вт
Байонет
Bowens
Страна производитель
Китай
Описание
Falcon Eyes SBQ-SBII 2090 BW - световой модификатор для студийных приборов сбайонетом Bowens, предназначен для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Размер софтбокса (стрипбокса) 20х90 см, глубина 40 см. Жаропрочный софтбокс серии SBQ-SBII может использоваться со студийными вспышками, светодиодными источниками мощностью до 2400 Вт или галогеновыми источниками мощностью до 1000 Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Софтбокс Falcon Eyes SBQ-SBII 2090 BW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...