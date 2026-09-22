Софтбокс Falcon Eyes SBQ-SBII 2090 BW
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Характеристики
Байонет
Bowens
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722536
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Характеристики
Бренд
Форма
стрипбокс
Диаметр байонетного кольца, мм
144
Мощность светодиодного источника света
до 2400 Вт
Мощность галогенового источника света
до 1000 Вт
Байонет
Bowens
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х26х5
Вес, кг.
1.2
Описание товара Софтбокс Falcon Eyes SBQ-SBII 2090 BW
Falcon Eyes SBQ-SBII 2090 BW - световой модификатор для студийных приборов сбайонетом Bowens, предназначен для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Размер софтбокса (стрипбокса) 20х90 см, глубина 40 см. Жаропрочный софтбокс серии SBQ-SBII может использоваться со студийными вспышками, светодиодными источниками мощностью до 2400 Вт или галогеновыми источниками мощностью до 1000 Вт.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Форма
стрипбокс
Диаметр байонетного кольца, мм
144
Мощность светодиодного источника света
до 2400 Вт
Мощность галогенового источника света
до 1000 Вт
Байонет
Bowens
Страна производитель
Китай
Falcon Eyes SBQ-SBII 2090 BW - световой модификатор для студийных приборов сбайонетом Bowens, предназначен для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Размер софтбокса (стрипбокса) 20х90 см, глубина 40 см. Жаропрочный софтбокс серии SBQ-SBII может использоваться со студийными вспышками, светодиодными источниками мощностью до 2400 Вт или галогеновыми источниками мощностью до 1000 Вт.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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