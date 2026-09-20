Корпус Azza Spectra черный (CSAZ-280B SPECTRA)
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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675149
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
200x458x365
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
290
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм или 2 x 140 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 2.0 x2, USB 3.0 x1, 3.5 мм jack x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
7.2
Описание товара Корпус Azza Spectra черный (CSAZ-280B SPECTRA)
Компьютерный корпус обладает прочной структурой, которая надежно фиксирует компьютерные комплектующие и защищает их от внешних физических воздействий.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
200x458x365
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
290
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм или 2 x 140 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 2.0 x2, USB 3.0 x1, 3.5 мм jack x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Компьютерный корпус обладает прочной структурой, которая надежно фиксирует компьютерные комплектующие и защищает их от внешних физических воздействий.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: 1x 120 мм, Нет, USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Корпус с подсветкой, С вентилятором
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: 1x 120 мм, Нет, USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Корпус с подсветкой, С вентилятором
Корпус Azza Spectra черный (CSAZ-280B SPECTRA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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