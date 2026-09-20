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Корпус Azza Spectra черный (CSAZ-280B SPECTRA) купить с доставкой в Москве
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Корпус Azza Spectra черный (CSAZ-280B SPECTRA)

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Корпус Azza Spectra черный (CSAZ-280B SPECTRA) - фото 1
Корпус Azza Spectra черный (CSAZ-280B SPECTRA) - фото 2
Корпус Azza Spectra черный (CSAZ-280B SPECTRA) - фото 3
Корпус Azza Spectra черный (CSAZ-280B SPECTRA) - фото 4
Корпус Azza Spectra черный (CSAZ-280B SPECTRA) - фото 5
Корпус Azza Spectra черный (CSAZ-280B SPECTRA) - фото 6
Корпус Azza Spectra черный (CSAZ-280B SPECTRA) - фото 7
Корпус Azza Spectra черный (CSAZ-280B SPECTRA) - фото 8
Корпус Azza Spectra черный (CSAZ-280B SPECTRA) - фото 9
Корпус Azza Spectra черный (CSAZ-280B SPECTRA) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Azza Spectra черный (CSAZ-280B SPECTRA) - фото 1
  • Корпус Azza Spectra черный (CSAZ-280B SPECTRA) - фото 2
  • Корпус Azza Spectra черный (CSAZ-280B SPECTRA) - фото 3
  • Корпус Azza Spectra черный (CSAZ-280B SPECTRA) - фото 4
  • Корпус Azza Spectra черный (CSAZ-280B SPECTRA) - фото 5
  • Корпус Azza Spectra черный (CSAZ-280B SPECTRA) - фото 6
  • Корпус Azza Spectra черный (CSAZ-280B SPECTRA) - фото 7
  • Корпус Azza Spectra черный (CSAZ-280B SPECTRA) - фото 8
  • Корпус Azza Spectra черный (CSAZ-280B SPECTRA) - фото 9
  • Корпус Azza Spectra черный (CSAZ-280B SPECTRA) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675149
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Характеристики

Бренд
Azza
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
200x458x365
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
290
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм или 2 x 140 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 2.0 x2, USB 3.0 x1, 3.5 мм jack x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
7.2

Описание товара Корпус Azza Spectra черный (CSAZ-280B SPECTRA)

Компьютерный корпус обладает прочной структурой, которая надежно фиксирует компьютерные комплектующие и защищает их от внешних физических воздействий.

Отзывы о товаре Корпус Azza Spectra черный (CSAZ-280B SPECTRA)




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Характеристики
Бренд
Azza
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
200x458x365
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
290
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм или 2 x 140 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 2.0 x2, USB 3.0 x1, 3.5 мм jack x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Компьютерный корпус обладает прочной структурой, которая надежно фиксирует компьютерные комплектующие и защищает их от внешних физических воздействий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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