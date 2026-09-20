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Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100BVRU купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100BVRU

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Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100BVRU - фото 1
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100BVRU - фото 2
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100BVRU - фото 3
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100BVRU - фото 4
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100BVRU - фото 5
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100BVRU - фото 6
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100BVRU - фото 7
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100BVRU - фото 8
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100BVRU - фото 9
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100BVRU - фото 10
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100BVRU - фото 11
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100BVRU - фото 12
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100BVRU - фото 13
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100BVRU - фото 14
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100BVRU - фото 15
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100BVRU - фото 16
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100BVRU - фото 17
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100BVRU - фото 18
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100BVRU - фото 19
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100BVRU - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Lenovo V
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100BVRU - фото 1
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100BVRU - фото 2
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100BVRU - фото 3
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100BVRU - фото 4
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100BVRU - фото 5
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100BVRU - фото 6
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100BVRU - фото 7
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100BVRU - фото 8
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100BVRU - фото 9
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100BVRU - фото 10
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100BVRU - фото 11
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100BVRU - фото 12
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100BVRU - фото 13
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100BVRU - фото 14
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100BVRU - фото 15
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100BVRU - фото 16
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100BVRU - фото 17
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100BVRU - фото 18
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100BVRU - фото 19
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100BVRU - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%
61 500 руб.  64 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 674901
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo V
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
Intel Core i5 13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
38 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х20
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100BVRU

Этот ноутбук создан для тех, кто хочет получить компьютерное устройство с наиболее востребованным функционалом. Модель полностью удовлетворяет данным требованиям. Надежный накопитель предоставляет вам возможности для долговременного хранения необходимой виртуальной информации. Устройство оборудовано веб-камерой и микрофоном, благодаря которым вы сможете организовывать видеоконференции с партнерами по бизнесу и коллегами по работе.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100BVRU




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo V
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
Intel Core i5 13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
38 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук создан для тех, кто хочет получить компьютерное устройство с наиболее востребованным функционалом. Модель полностью удовлетворяет данным требованиям. Надежный накопитель предоставляет вам возможности для долговременного хранения необходимой виртуальной информации. Устройство оборудовано веб-камерой и микрофоном, благодаря которым вы сможете организовывать видеоконференции с партнерами по бизнесу и коллегами по работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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