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Acer Swift SFL16-51M [NX.D3UCD.003] Silver 16"{WUXGA Ultra 5 115U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS} купить с доставкой в Москве
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Acer Swift SFL16-51M [NX.D3UCD.003] Silver 16"{WUXGA Ultra 5 115U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS}

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Acer Swift SFL16-51M [NX.D3UCD.003] Silver 16&quot;{WUXGA Ultra 5 115U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS} - фото 1
Acer Swift SFL16-51M [NX.D3UCD.003] Silver 16&quot;{WUXGA Ultra 5 115U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS} - фото 2
Acer Swift SFL16-51M [NX.D3UCD.003] Silver 16&quot;{WUXGA Ultra 5 115U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS} - фото 3
Acer Swift SFL16-51M [NX.D3UCD.003] Silver 16&quot;{WUXGA Ultra 5 115U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS} - фото 4
Acer Swift SFL16-51M [NX.D3UCD.003] Silver 16&quot;{WUXGA Ultra 5 115U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS} - фото 5
Acer Swift SFL16-51M [NX.D3UCD.003] Silver 16&quot;{WUXGA Ultra 5 115U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS} - фото 6
Acer Swift SFL16-51M [NX.D3UCD.003] Silver 16&quot;{WUXGA Ultra 5 115U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS} - фото 7
Acer Swift SFL16-51M [NX.D3UCD.003] Silver 16&quot;{WUXGA Ultra 5 115U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS} - фото 8
Acer Swift SFL16-51M [NX.D3UCD.003] Silver 16&quot;{WUXGA Ultra 5 115U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS} - фото 9
Acer Swift SFL16-51M [NX.D3UCD.003] Silver 16&quot;{WUXGA Ultra 5 115U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS} - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Acer Swift Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Acer Swift SFL16-51M [NX.D3UCD.003] Silver 16&quot;{WUXGA Ultra 5 115U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS} - фото 1
  • Acer Swift SFL16-51M [NX.D3UCD.003] Silver 16&quot;{WUXGA Ultra 5 115U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS} - фото 2
  • Acer Swift SFL16-51M [NX.D3UCD.003] Silver 16&quot;{WUXGA Ultra 5 115U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS} - фото 3
  • Acer Swift SFL16-51M [NX.D3UCD.003] Silver 16&quot;{WUXGA Ultra 5 115U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS} - фото 4
  • Acer Swift SFL16-51M [NX.D3UCD.003] Silver 16&quot;{WUXGA Ultra 5 115U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS} - фото 5
  • Acer Swift SFL16-51M [NX.D3UCD.003] Silver 16&quot;{WUXGA Ultra 5 115U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS} - фото 6
  • Acer Swift SFL16-51M [NX.D3UCD.003] Silver 16&quot;{WUXGA Ultra 5 115U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS} - фото 7
  • Acer Swift SFL16-51M [NX.D3UCD.003] Silver 16&quot;{WUXGA Ultra 5 115U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS} - фото 8
  • Acer Swift SFL16-51M [NX.D3UCD.003] Silver 16&quot;{WUXGA Ultra 5 115U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS} - фото 9
  • Acer Swift SFL16-51M [NX.D3UCD.003] Silver 16&quot;{WUXGA Ultra 5 115U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS} - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748712
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Swift Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
115U
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
54.8 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х32х8
Вес, кг.
3.3

Описание товара Acer Swift SFL16-51M [NX.D3UCD.003] Silver 16"{WUXGA Ultra 5 115U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS}

Ноутбук Acer в серебристом корпусе сочетает просторный 16-дюймовый экран и производительную конфигурацию для повседневных задач, работы и учёбы. Разрешение 1920?1200 обеспечивает детальное изображение, а IPS-матрица делает просмотр контента комфортным. Частота обновления 60 Гц подходит для стабильной работы с документами, браузером и мультимедиа. В основе ноутбука — процессор Intel Core Ultra 5 и 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Такой объём ОЗУ помогает удобно работать с несколькими приложениями одновременно. Ноутбук поставляется без операционной системы, поэтому можно самостоятельно выбрать и установить подходящую ОС.

Отзывы о товаре Acer Swift SFL16-51M [NX.D3UCD.003] Silver 16"{WUXGA Ultra 5 115U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS}




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Swift Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
115U
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
54.8 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Acer в серебристом корпусе сочетает просторный 16-дюймовый экран и производительную конфигурацию для повседневных задач, работы и учёбы. Разрешение 1920?1200 обеспечивает детальное изображение, а IPS-матрица делает просмотр контента комфортным. Частота обновления 60 Гц подходит для стабильной работы с документами, браузером и мультимедиа. В основе ноутбука — процессор Intel Core Ultra 5 и 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Такой объём ОЗУ помогает удобно работать с несколькими приложениями одновременно. Ноутбук поставляется без операционной системы, поэтому можно самостоятельно выбрать и установить подходящую ОС.
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Доставка
Отзывы


Acer Swift SFL16-51M [NX.D3UCD.003] Silver 16"{WUXGA Ultra 5 115U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS} - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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