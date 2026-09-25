Acer Swift SFL16-51M [NX.D3UCD.003] Silver 16"{WUXGA Ultra 5 115U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS}
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Acer Swift SFL16-51M [NX.D3UCD.003] Silver 16"{WUXGA Ultra 5 115U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS}
Ноутбук Acer в серебристом корпусе сочетает просторный 16-дюймовый экран и производительную конфигурацию для повседневных задач, работы и учёбы. Разрешение 1920?1200 обеспечивает детальное изображение, а IPS-матрица делает просмотр контента комфортным. Частота обновления 60 Гц подходит для стабильной работы с документами, браузером и мультимедиа. В основе ноутбука — процессор Intel Core Ultra 5 и 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Такой объём ОЗУ помогает удобно работать с несколькими приложениями одновременно. Ноутбук поставляется без операционной системы, поэтому можно самостоятельно выбрать и установить подходящую ОС.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серебристый, Intel Core Ultra 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
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