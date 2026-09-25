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Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-52E8 15.6" IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.003) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-52E8 15.6" IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.003)

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Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-52E8 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.003) - фото 1
Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-52E8 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.003) - фото 2
Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-52E8 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.003) - фото 3
Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-52E8 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.003) - фото 4
Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-52E8 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.003) - фото 5
Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-52E8 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.003) - фото 6
Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-52E8 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.003) - фото 7
Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-52E8 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.003) - фото 8
Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-52E8 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.003) - фото 9
Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-52E8 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.003) - фото 10
Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-52E8 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.003) - фото 11
Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-52E8 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.003) - фото 12
Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-52E8 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.003) - фото 13
Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-52E8 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.003) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Acer Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-52E8 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.003) - фото 1
  • Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-52E8 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.003) - фото 2
  • Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-52E8 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.003) - фото 3
  • Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-52E8 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.003) - фото 4
  • Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-52E8 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.003) - фото 5
  • Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-52E8 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.003) - фото 6
  • Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-52E8 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.003) - фото 7
  • Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-52E8 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.003) - фото 8
  • Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-52E8 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.003) - фото 9
  • Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-52E8 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.003) - фото 10
  • Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-52E8 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.003) - фото 11
  • Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-52E8 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.003) - фото 12
  • Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-52E8 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.003) - фото 13
  • Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-52E8 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.003) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
62 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734817
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
58 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
3.4

Описание товара Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-52E8 15.6" IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.003)

Ноутбук Acer — это надежное и стильное устройство, идеально подходящее для работы и мультимедиа. Изготовленный из прочного пластика, он уверенно выдерживает повседневные нагрузки, а его элегантный серебристый цвет придаёт современный и профессиональный вид. Снабжённый 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920x1080), ноутбук обеспечивает чёткое и яркое изображение, идеально подходящее для работы и развлечений. Частота обновления экрана 60 Гц гарантирует плавное воспроизведение видео и комфортную работу в офисных приложениях. Встроенная видеокарта позволяет эффективно справляться с повседневными задачами и в полной мере наслаждаться просмотром мультимедийного контента. Процессор от Intel обеспечивает высокую производительность и надёжность, что делает ноутбук отличным выбором для работы и учебы. Объём SSD на 512 Гб даёт достаточно места для хранения ваших файлов, фотографий и программ, обеспечивая быструю загрузку и работу системы. Хотя ноутбук и поставляется без предустановленной операционной системы, это даёт вам свободу выбора наиболее подходящей для ваших нужд. Устройство комплектуется одним портом USB Type-C, что позволяет подключать современные периферийные устройства, а также обеспечивать быструю передачу данных и удобство использования. Ноутбук Acer — это отличная комбинация стиля, производительности и функциональности, подходящая как для профессиональной, так и для личной эксплуатации.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-52E8 15.6" IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.003)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
58 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Acer — это надежное и стильное устройство, идеально подходящее для работы и мультимедиа. Изготовленный из прочного пластика, он уверенно выдерживает повседневные нагрузки, а его элегантный серебристый цвет придаёт современный и профессиональный вид. Снабжённый 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920x1080), ноутбук обеспечивает чёткое и яркое изображение, идеально подходящее для работы и развлечений. Частота обновления экрана 60 Гц гарантирует плавное воспроизведение видео и комфортную работу в офисных приложениях. Встроенная видеокарта позволяет эффективно справляться с повседневными задачами и в полной мере наслаждаться просмотром мультимедийного контента. Процессор от Intel обеспечивает высокую производительность и надёжность, что делает ноутбук отличным выбором для работы и учебы. Объём SSD на 512 Гб даёт достаточно места для хранения ваших файлов, фотографий и программ, обеспечивая быструю загрузку и работу системы. Хотя ноутбук и поставляется без предустановленной операционной системы, это даёт вам свободу выбора наиболее подходящей для ваших нужд. Устройство комплектуется одним портом USB Type-C, что позволяет подключать современные периферийные устройства, а также обеспечивать быструю передачу данных и удобство использования. Ноутбук Acer — это отличная комбинация стиля, производительности и функциональности, подходящая как для профессиональной, так и для личной эксплуатации.
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Отзывы


Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-52E8 15.6" IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.003) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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