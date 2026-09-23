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Ноутбук Tecno MegaBook T16RA 16" IPS FHD+ i5 13420H 16Gb/1Tb SSD Win11 Home 64 grey (71005000729) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Tecno MegaBook T16RA 16" IPS FHD+ i5 13420H 16Gb/1Tb SSD Win11 Home 64 grey (71005000729)

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Ноутбук Tecno MegaBook T16RA 16&quot; IPS FHD+ i5 13420H 16Gb/1Tb SSD Win11 Home 64 grey (71005000729) - фото 1
Ноутбук Tecno MegaBook T16RA 16&quot; IPS FHD+ i5 13420H 16Gb/1Tb SSD Win11 Home 64 grey (71005000729) - фото 2
Ноутбук Tecno MegaBook T16RA 16&quot; IPS FHD+ i5 13420H 16Gb/1Tb SSD Win11 Home 64 grey (71005000729) - фото 3
Ноутбук Tecno MegaBook T16RA 16&quot; IPS FHD+ i5 13420H 16Gb/1Tb SSD Win11 Home 64 grey (71005000729) - фото 4
Ноутбук Tecno MegaBook T16RA 16&quot; IPS FHD+ i5 13420H 16Gb/1Tb SSD Win11 Home 64 grey (71005000729) - фото 5
Ноутбук Tecno MegaBook T16RA 16&quot; IPS FHD+ i5 13420H 16Gb/1Tb SSD Win11 Home 64 grey (71005000729) - фото 6
Ноутбук Tecno MegaBook T16RA 16&quot; IPS FHD+ i5 13420H 16Gb/1Tb SSD Win11 Home 64 grey (71005000729) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Tecno MegaBook
Операционная система
Windows 11 Home
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Tecno MegaBook T16RA 16&quot; IPS FHD+ i5 13420H 16Gb/1Tb SSD Win11 Home 64 grey (71005000729) - фото 1
  • Ноутбук Tecno MegaBook T16RA 16&quot; IPS FHD+ i5 13420H 16Gb/1Tb SSD Win11 Home 64 grey (71005000729) - фото 2
  • Ноутбук Tecno MegaBook T16RA 16&quot; IPS FHD+ i5 13420H 16Gb/1Tb SSD Win11 Home 64 grey (71005000729) - фото 3
  • Ноутбук Tecno MegaBook T16RA 16&quot; IPS FHD+ i5 13420H 16Gb/1Tb SSD Win11 Home 64 grey (71005000729) - фото 4
  • Ноутбук Tecno MegaBook T16RA 16&quot; IPS FHD+ i5 13420H 16Gb/1Tb SSD Win11 Home 64 grey (71005000729) - фото 5
  • Ноутбук Tecno MegaBook T16RA 16&quot; IPS FHD+ i5 13420H 16Gb/1Tb SSD Win11 Home 64 grey (71005000729) - фото 6
  • Ноутбук Tecno MegaBook T16RA 16&quot; IPS FHD+ i5 13420H 16Gb/1Tb SSD Win11 Home 64 grey (71005000729) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736744
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Характеристики

Бренд
TECNO
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Tecno MegaBook
Операционная система
Windows 11 Home
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
2
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х10
Вес, кг.
2.36

Описание товара Ноутбук Tecno MegaBook T16RA 16" IPS FHD+ i5 13420H 16Gb/1Tb SSD Win11 Home 64 grey (71005000729)

Ноутбук TECNO с 16-дюймовым IPS-экраном и разрешением 1920x1200 дарит простор для работы и мультимедиа, а приятный серый цвет корпуса добавляет современности. Мощный процессор Intel Core i5 с частотой 2,1 ГГц и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают быструю работу даже при запуске нескольких программ одновременно. Вместительный SSD на 1024 Гб легко уместит все ваши документы, фильмы и приложения — можно не экономить место. Графический контроллер Intel UHD Graphics отлично справится с повседневными задачами, просмотром видео, учебой или офисными проектами. Работает на Windows 11 Home — сразу готов к использованию без лишних настроек. Частота обновления экрана 60 Гц делает работу комфортной и приятной для глаз.

Отзывы о товаре Ноутбук Tecno MegaBook T16RA 16" IPS FHD+ i5 13420H 16Gb/1Tb SSD Win11 Home 64 grey (71005000729)




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Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Tecno MegaBook
Операционная система
Windows 11 Home
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Развернуть
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
2
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук TECNO с 16-дюймовым IPS-экраном и разрешением 1920x1200 дарит простор для работы и мультимедиа, а приятный серый цвет корпуса добавляет современности. Мощный процессор Intel Core i5 с частотой 2,1 ГГц и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают быструю работу даже при запуске нескольких программ одновременно. Вместительный SSD на 1024 Гб легко уместит все ваши документы, фильмы и приложения — можно не экономить место. Графический контроллер Intel UHD Graphics отлично справится с повседневными задачами, просмотром видео, учебой или офисными проектами. Работает на Windows 11 Home — сразу готов к использованию без лишних настроек. Частота обновления экрана 60 Гц делает работу комфортной и приятной для глаз.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Tecno MegaBook T16RA 16" IPS FHD+ i5 13420H 16Gb/1Tb SSD Win11 Home 64 grey (71005000729) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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