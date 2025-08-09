Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 Ultra 5 125U/16Gb/512Gb/Backlit/NoOS 21MR002QQN
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 Ultra 5 125U/16Gb/512Gb/Backlit/NoOS 21MR002QQN
Для кого и под какие задачи
Lenovo ThinkBook 14 G7 Ultra создан для профессионалов, которым важна надежность и эффективность в работе. Этот бизнес-ноутбук отлично справляется с офисными задачами, работой в браузере с множеством вкладок и базовой обработкой документов. Благодаря процессору AMD Ryzen 5 и 16 ГБ оперативной памяти, устройство уверенно держит многозадачность и подходит для удаленной работы, учебы или ведения бизнеса.
Процессор, видеокарта и производительность
В основе ноутбука лежит энергоэффективный процессор AMD Ryzen 5 125U, который обеспечивает хороший баланс между производительностью и временем автономной работы. Встроенная графика AMD Radeon справляется с офисными приложениями, просмотром видео и легкими графическими задачами. Такая конфигурация отлично подходит для работы с документами, таблицами и презентациями, а также для веб-серфинга и онлайн-конференций.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый экран с IPS-матрицей обеспечивает комфортные углы обзора и достаточную яркость для работы в помещении. Матовое покрытие эффективно борется с бликами, что особенно важно при длительной работе с текстом. Разрешение Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и достаточно рабочего пространства для комфортной работы с документами и таблицами.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество приложений и браузерных вкладок без заметных замедлений. Быстрый SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает шустрый запуск системы и программ, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента.
Корпус, охлаждение и автономность
ThinkBook 14 G7 выполнен в строгом деловом стиле с прочным корпусом, который хорошо защищает внутренние компоненты. Система охлаждения эффективно справляется с температурным режимом процессора при средних нагрузках, сохраняя низкий уровень шума. Энергоэффективная платформа в сочетании с оптимизированным железом обеспечивает достойное время автономной работы для повседневных задач.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для бизнес-задач, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора и аудиоразъем. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Клавиатура с подсветкой (Backlit) делает работу комфортной даже при слабом освещении. Отсутствие предустановленной операционной системы (NoOS) позволяет установить предпочитаемую версию Windows или Linux.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что ноутбук ориентирован на офисное использование и не подходит для ресурсоемких задач вроде игр или профессиональной обработки видео. Отсутствие предустановленной операционной системы потребует самостоятельной установки и настройки ПО. Рекомендуется для бизнес-пользователей, офисных работников и студентов, которым важна надежность, портативность и достаточная производительность для повседневных задач.
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Для кого и под какие задачи
Lenovo ThinkBook 14 G7 Ultra создан для профессионалов, которым важна надежность и эффективность в работе. Этот бизнес-ноутбук отлично справляется с офисными задачами, работой в браузере с множеством вкладок и базовой обработкой документов. Благодаря процессору AMD Ryzen 5 и 16 ГБ оперативной памяти, устройство уверенно держит многозадачность и подходит для удаленной работы, учебы или ведения бизнеса.
Процессор, видеокарта и производительность
В основе ноутбука лежит энергоэффективный процессор AMD Ryzen 5 125U, который обеспечивает хороший баланс между производительностью и временем автономной работы. Встроенная графика AMD Radeon справляется с офисными приложениями, просмотром видео и легкими графическими задачами. Такая конфигурация отлично подходит для работы с документами, таблицами и презентациями, а также для веб-серфинга и онлайн-конференций.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый экран с IPS-матрицей обеспечивает комфортные углы обзора и достаточную яркость для работы в помещении. Матовое покрытие эффективно борется с бликами, что особенно важно при длительной работе с текстом. Разрешение Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и достаточно рабочего пространства для комфортной работы с документами и таблицами.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество приложений и браузерных вкладок без заметных замедлений. Быстрый SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает шустрый запуск системы и программ, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента.
Корпус, охлаждение и автономность
ThinkBook 14 G7 выполнен в строгом деловом стиле с прочным корпусом, который хорошо защищает внутренние компоненты. Система охлаждения эффективно справляется с температурным режимом процессора при средних нагрузках, сохраняя низкий уровень шума. Энергоэффективная платформа в сочетании с оптимизированным железом обеспечивает достойное время автономной работы для повседневных задач.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для бизнес-задач, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора и аудиоразъем. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Клавиатура с подсветкой (Backlit) делает работу комфортной даже при слабом освещении. Отсутствие предустановленной операционной системы (NoOS) позволяет установить предпочитаемую версию Windows или Linux.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что ноутбук ориентирован на офисное использование и не подходит для ресурсоемких задач вроде игр или профессиональной обработки видео. Отсутствие предустановленной операционной системы потребует самостоятельной установки и настройки ПО. Рекомендуется для бизнес-пользователей, офисных работников и студентов, которым важна надежность, портативность и достаточная производительность для повседневных задач.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Достоинства:
Комментарий:
процессор Intel core ultra 5 125U, а не Intel core ultra 5 125H
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 Ultra 5 125U/16Gb/512Gb/Backlit/NoOS 21MR002QQN
Достоинства:
Комментарий:
процессор Intel core ultra 5 125U, а не Intel core ultra 5 125H