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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 Ultra 5 125U/16Gb/512Gb/Backlit/NoOS 21MR002QQN купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 Ultra 5 125U/16Gb/512Gb/Backlit/NoOS 21MR002QQN

1 Отзывы
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 Ultra 5 125U/16Gb/512Gb/Backlit/NoOS - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 Ultra 5 125U/16Gb/512Gb/Backlit/NoOS - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 Ultra 5 125U/16Gb/512Gb/Backlit/NoOS - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 Ultra 5 125U/16Gb/512Gb/Backlit/NoOS - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 Ultra 5 125U/16Gb/512Gb/Backlit/NoOS - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 Ultra 5 125U/16Gb/512Gb/Backlit/NoOS - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 Ultra 5 125U/16Gb/512Gb/Backlit/NoOS - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 Ultra 5 125U/16Gb/512Gb/Backlit/NoOS - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 Ultra 5 125U/16Gb/512Gb/Backlit/NoOS - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 Ultra 5 125U/16Gb/512Gb/Backlit/NoOS - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkBook 14 G7
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 Ultra 5 125U/16Gb/512Gb/Backlit/NoOS - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 Ultra 5 125U/16Gb/512Gb/Backlit/NoOS - фото 2
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  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 Ultra 5 125U/16Gb/512Gb/Backlit/NoOS - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 Ultra 5 125U/16Gb/512Gb/Backlit/NoOS - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 Ultra 5 125U/16Gb/512Gb/Backlit/NoOS - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 Ultra 5 125U/16Gb/512Gb/Backlit/NoOS - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 Ultra 5 125U/16Gb/512Gb/Backlit/NoOS - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 Ultra 5 125U/16Gb/512Gb/Backlit/NoOS - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 Ultra 5 125U/16Gb/512Gb/Backlit/NoOS - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
69 500 руб.  106 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679384
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkBook 14 G7
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х32х11
Вес, кг.
2.67

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 Ultra 5 125U/16Gb/512Gb/Backlit/NoOS 21MR002QQN

Для кого и под какие задачи

Lenovo ThinkBook 14 G7 Ultra создан для профессионалов, которым важна надежность и эффективность в работе. Этот бизнес-ноутбук отлично справляется с офисными задачами, работой в браузере с множеством вкладок и базовой обработкой документов. Благодаря процессору AMD Ryzen 5 и 16 ГБ оперативной памяти, устройство уверенно держит многозадачность и подходит для удаленной работы, учебы или ведения бизнеса.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука лежит энергоэффективный процессор AMD Ryzen 5 125U, который обеспечивает хороший баланс между производительностью и временем автономной работы. Встроенная графика AMD Radeon справляется с офисными приложениями, просмотром видео и легкими графическими задачами. Такая конфигурация отлично подходит для работы с документами, таблицами и презентациями, а также для веб-серфинга и онлайн-конференций.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый экран с IPS-матрицей обеспечивает комфортные углы обзора и достаточную яркость для работы в помещении. Матовое покрытие эффективно борется с бликами, что особенно важно при длительной работе с текстом. Разрешение Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и достаточно рабочего пространства для комфортной работы с документами и таблицами.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество приложений и браузерных вкладок без заметных замедлений. Быстрый SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает шустрый запуск системы и программ, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента.

Корпус, охлаждение и автономность

ThinkBook 14 G7 выполнен в строгом деловом стиле с прочным корпусом, который хорошо защищает внутренние компоненты. Система охлаждения эффективно справляется с температурным режимом процессора при средних нагрузках, сохраняя низкий уровень шума. Энергоэффективная платформа в сочетании с оптимизированным железом обеспечивает достойное время автономной работы для повседневных задач.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для бизнес-задач, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора и аудиоразъем. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Клавиатура с подсветкой (Backlit) делает работу комфортной даже при слабом освещении. Отсутствие предустановленной операционной системы (NoOS) позволяет установить предпочитаемую версию Windows или Linux.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что ноутбук ориентирован на офисное использование и не подходит для ресурсоемких задач вроде игр или профессиональной обработки видео. Отсутствие предустановленной операционной системы потребует самостоятельной установки и настройки ПО. Рекомендуется для бизнес-пользователей, офисных работников и студентов, которым важна надежность, портативность и достаточная производительность для повседневных задач.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 Ultra 5 125U/16Gb/512Gb/Backlit/NoOS 21MR002QQN

Источник: Яндекс Маркет
09.08.2025
Зубов Николай

Достоинства:


Комментарий:
процессор Intel core ultra 5 125U, а не Intel core ultra 5 125H



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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkBook 14 G7
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Lenovo ThinkBook 14 G7 Ultra создан для профессионалов, которым важна надежность и эффективность в работе. Этот бизнес-ноутбук отлично справляется с офисными задачами, работой в браузере с множеством вкладок и базовой обработкой документов. Благодаря процессору AMD Ryzen 5 и 16 ГБ оперативной памяти, устройство уверенно держит многозадачность и подходит для удаленной работы, учебы или ведения бизнеса.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука лежит энергоэффективный процессор AMD Ryzen 5 125U, который обеспечивает хороший баланс между производительностью и временем автономной работы. Встроенная графика AMD Radeon справляется с офисными приложениями, просмотром видео и легкими графическими задачами. Такая конфигурация отлично подходит для работы с документами, таблицами и презентациями, а также для веб-серфинга и онлайн-конференций.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый экран с IPS-матрицей обеспечивает комфортные углы обзора и достаточную яркость для работы в помещении. Матовое покрытие эффективно борется с бликами, что особенно важно при длительной работе с текстом. Разрешение Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и достаточно рабочего пространства для комфортной работы с документами и таблицами.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество приложений и браузерных вкладок без заметных замедлений. Быстрый SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает шустрый запуск системы и программ, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента.

Корпус, охлаждение и автономность

ThinkBook 14 G7 выполнен в строгом деловом стиле с прочным корпусом, который хорошо защищает внутренние компоненты. Система охлаждения эффективно справляется с температурным режимом процессора при средних нагрузках, сохраняя низкий уровень шума. Энергоэффективная платформа в сочетании с оптимизированным железом обеспечивает достойное время автономной работы для повседневных задач.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для бизнес-задач, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора и аудиоразъем. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Клавиатура с подсветкой (Backlit) делает работу комфортной даже при слабом освещении. Отсутствие предустановленной операционной системы (NoOS) позволяет установить предпочитаемую версию Windows или Linux.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что ноутбук ориентирован на офисное использование и не подходит для ресурсоемких задач вроде игр или профессиональной обработки видео. Отсутствие предустановленной операционной системы потребует самостоятельной установки и настройки ПО. Рекомендуется для бизнес-пользователей, офисных работников и студентов, которым важна надежность, портативность и достаточная производительность для повседневных задач.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
09.08.2025
Зубов Николай

Достоинства:


Комментарий:
процессор Intel core ultra 5 125U, а не Intel core ultra 5 125H


Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 Ultra 5 125U/16Gb/512Gb/Backlit/NoOS 21MR002QQN - по цене 69500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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