Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam Bag (B26L0PT)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam Bag (B26L0PT)
Представляем мощный и стильный ноутбук HP, созданный для продуктивной работы и развлечений. Этот ноутбук оснащён процессором Intel Core Ultra 5 с 12 ядрами, обеспечивающим высокую производительность и многозадачность. С экраном диагональю 16 дюймов и разрешением 1920x1200, вы получите чёткое и яркое изображение, идеальное для работы с документами или просмотра видео. Устройство весит всего 1,74 кг, что делает его удобным для повседневного использования и переноски. Встроенный SSD-накопитель на 512 Гб обеспечивает быстрое чтение и запись данных, а 8 Гб оперативной памяти позволяют легко работать с несколькими задачами одновременно. Ноутбук не имеет предустановленной операционной системы, что даёт вам свободу выбора ПО. Для подключения различных устройств предусмотрены два порта USB Type-C, а современная версия Bluetooth 5.3 обеспечивает быстрое и стабильное беспроводное соединение. Компания HP также позаботилась о безопасности и комфорте пользователей: сканер отпечатка пальца защитит ваши данные от посторонних, а клавиатура с подсветкой позволит комфортно работать даже в условиях недостаточного освещения. Этот ноутбук станет отличным выбором для тех, кто ценит производительность, стиль и современные технологии.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы
Теги товара: Для дома, Для офиса, Серебристый, 16 дюймов, Без ОС, 8 Гб ОЗУ, Для работы, для студента, для школы и школьника
Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam Bag (B26L0PT)