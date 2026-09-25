Ноутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-I58512BDD Core 5 210H 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0881-M02N60)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ExpertBook P1
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
62 820 руб.
В наличии
Код товара: 737585
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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook P1
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
Intel Core 5 210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х8
Вес, кг.
1.7
Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-I58512BDD Core 5 210H 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0881-M02N60)
Ноутбук ASUS ExpertBook P1 P1503CVA-I58512BDD подходит для работы и учёбы с 15.6" экраном и восьмиядерным процессором Intel Core i5 210H. Современные решения и продуманная конструкция создают комфортные условия для использования в разных ситуациях.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
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Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook P1
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
Intel Core 5 210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Ноутбук ASUS ExpertBook P1 P1503CVA-I58512BDD подходит для работы и учёбы с 15.6" экраном и восьмиядерным процессором Intel Core i5 210H. Современные решения и продуманная конструкция создают комфортные условия для использования в разных ситуациях.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Серый, Intel Core i5, Для программирования, Без ОС, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Серый, Intel Core i5, Для программирования, Без ОС, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Купить Ноутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-I58512BDD Core 5 210H 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0881-M02N60) - по цене 62820 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-I58512BDD Core 5 210H 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0881-M02N60)